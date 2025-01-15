Москва готова рассматривать предложения Вашингтона по Украине - Лавров

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова рассмотреть предложения новой администрации США по урегулированию украинского кризиса, но ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем ждать конкретных инициатив, президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться (с избранным президентом Дональдом Трампом, - "ИФ"), но пока предложений не было", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве, комментируя намерения Трампа урегулировать украинский кризис.