Лавров: Байден гордится, что смог поставить 50 стран под ружье для войны с РФ

Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии.

История повторяется, считает глава МИД России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с гордостью заявил, что поставил под ружье 50 стран для войны против России руками Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Байден, выступая <…> с отчетом по внешней политике, с гордостью сказал, что "нам удалось укрепить НАТО" и сторонников североатлантического альянса: 50 стран "мы поставили под ружье", чтобы, он сказал, "помогать Украине", а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины. История повторяется", - сказал Лавров.

Он отметил, что постоянно напрашиваются параллели. "Наполеон захватил Европу и всех поставил под ружье, чтобы пойти победить Россию, Российскую империю. Там же не только французы были. То же самое с гитлеровской Германией, когда десятки стран, оккупированных немцами, направили своих военнослужащих разрушать и уничтожать Советский Союз", - добавил Лавров.