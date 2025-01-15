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ТАСС

Лавров: Байден гордится, что смог поставить 50 стран под ружье для войны с РФ

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Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

История повторяется, считает глава МИД России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с гордостью заявил, что поставил под ружье 50 стран для войны против России руками Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Байден, выступая <…> с отчетом по внешней политике, с гордостью сказал, что "нам удалось укрепить НАТО" и сторонников североатлантического альянса: 50 стран "мы поставили под ружье", чтобы, он сказал, "помогать Украине", а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины. История повторяется", - сказал Лавров.

Он отметил, что постоянно напрашиваются параллели. "Наполеон захватил Европу и всех поставил под ружье, чтобы пойти победить Россию, Российскую империю. Там же не только французы были. То же самое с гитлеровской Германией, когда десятки стран, оккупированных немцами, направили своих военнослужащих разрушать и уничтожать Советский Союз", - добавил Лавров. 

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Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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