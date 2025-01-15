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ТАСС

Главы Госдепа и Пентагона признали серьезные проблемы Украины на поле боя

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © МИД РФ

В статье Энтони Блинкена и Ллойда Остина, в частности, указывается на ущерб украинской критической инфраструктуре

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена осознает серьезные проблемы Украины на поле боя. Это следует из статьи американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина для газеты The New York Times.

"Успехи Украины до настоящего момента являются огромным стратегическим достижением, но ее войска все еще сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя", - полагают Блинкен и Остин, указывая и на ущерб украинской критической инфраструктуре.

В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. 19 декабря 2024 года главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщил о сохраняющейся "чрезвычайно сложной" ситуации на фронте. 

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Великобритания
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Украина
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