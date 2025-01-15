Получивший тепловизор оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» массово пошёл в войска

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Российские военные в зоне СВО получили возможность применять FPV-дроны на оптоволоконной связи в ночное время, получивший тепловизор беспилотник «Князь Вандал Новгородский» массово пошел в войска после начала серийного производства. Об этом сообщил глава центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» дебютировал в боевых действиях в августе прошлого года в ходе боев в Курской области. Причем дебют был преждевременный, беспилотник планировалось массово применить в зоне СВО по всему фронту примерно в ноябре, но ситуация с вторжением ВСУ в российский регион потребовала радикальных решений, и дрон начал уничтожать вражескую технику. В серийное производство базовая версия пошла в том же ноябре 2024 года.

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», или, если проще, то «КВН», доказал свою эффективность, но боевые действия показали, что противник действует в основном в ночное время. Так появилась версия с тепловизором, которая тоже показала свою эффективность. И вот теперь она массово начала поступать в войска, так как разработчики наладили серийное производство дрона.

Для нас стало большой радостью поступление в зону СВО дронов «Князь Вандал Новгородский» с тепловизорами, которые начали производиться серийно. Теперь врагу можно ожидать нечаянной радости не только днем, но и ночью. Аппарат именно серийно пошел на фронт, а не только опытные экземпляры, как это было раньше.

— приводит ТАСС слова Чадаева.

Как ранее сообщалось, преимуществом дрона на оптоволокне является стабильная связь, нечувствительность к воздействию РЭБ, невозможность пеленгации, а также «хорошая картинка» до момента поражения цели. Из недостатков — не слишком высокая скорость, так как можно порвать оптоволокно. Радиус действия дрона «Князь Вандал Новгородский» составляет несколько километров, он применяется точечно для решения определенных задач.