«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Китайский канал CCTV показал кадры с манёвров тяжёлой общевойсковой бригады, входящей в состав 81-й армейской группы НОАК (командование Центрального ТВД), отрабатывавшей прорыв укрепленного района. Судя по показанным материалам, китайское командование активно вносит изменения в боевую тактику, исходя из уроков украинского конфликта.

Источник изображения: topwar.ru

Вся тяжёлая техника, задействованная в учебном штурме укрепрайона, была оснащена решетчатыми «козырьками», прикрывавшими её от атак БПЛА условного противника. В частности, в кадр попали танки Type 99A, БМП Type 04A, инженерные машины, защищённые от угроз сверху так называемыми «скворечниками».

Источник изображения: topwar.ru

Оборона условного противника состояла из комплексного заграждения, эшелонированной сети траншей, прикрытых по периметру быстровозводимыми ДОТами. Первым делом через защитную линию пробивалась специальная техника, проводя разминирование и устраняя препятствия, в том числе противотанковые «ежи» и колючую проволоку. В созданные ею бреши устремлялась бронетехника, которую прикрывала пехота, находящаяся вблизи.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе штурма активно использовались малогабаритные наземные и воздушные дроны, которые напускали на поле боя дымовую завесу, ставившую заслон от глаз «неприятеля» как для инженерных машин, преодолевавших заграждения, так и для пехоты, совершавшей рывок. Как можно понять из кадров, на отделение из 6 бойцов приходилось не менее двух вспомогательных наземных роботов.

Источник изображения: topwar.ru

Особенности проведения учений отражают чёткое понимание уроков, извлечённых из недавних глобальных конфликтов, в частности из украинского конфликта

- говорится в связи с этим в западной прессе.