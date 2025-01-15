Войти
Военное обозрение

«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА

236
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайский канал CCTV показал кадры с манёвров тяжёлой общевойсковой бригады, входящей в состав 81-й армейской группы НОАК (командование Центрального ТВД), отрабатывавшей прорыв укрепленного района. Судя по показанным материалам, китайское командование активно вносит изменения в боевую тактику, исходя из уроков украинского конфликта.

Источник изображения: topwar.ru

Вся тяжёлая техника, задействованная в учебном штурме укрепрайона, была оснащена решетчатыми «козырьками», прикрывавшими её от атак БПЛА условного противника. В частности, в кадр попали танки Type 99A, БМП Type 04A, инженерные машины, защищённые от угроз сверху так называемыми «скворечниками».

Источник изображения: topwar.ru

Оборона условного противника состояла из комплексного заграждения, эшелонированной сети траншей, прикрытых по периметру быстровозводимыми ДОТами. Первым делом через защитную линию пробивалась специальная техника, проводя разминирование и устраняя препятствия, в том числе противотанковые «ежи» и колючую проволоку. В созданные ею бреши устремлялась бронетехника, которую прикрывала пехота, находящаяся вблизи.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе штурма активно использовались малогабаритные наземные и воздушные дроны, которые напускали на поле боя дымовую завесу, ставившую заслон от глаз «неприятеля» как для инженерных машин, преодолевавших заграждения, так и для пехоты, совершавшей рывок. Как можно понять из кадров, на отделение из 6 бойцов приходилось не менее двух вспомогательных наземных роботов.

Источник изображения: topwar.ru

Особенности проведения учений отражают чёткое понимание уроков, извлечённых из недавних глобальных конфликтов, в частности из украинского конфликта

- говорится в связи с этим в западной прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
ZTZ99
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 05:32
  • 6991
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 05:27
  • 136
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»