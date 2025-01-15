Энергетическая политика Трампа и отказ от российского газа грозят Европе кризисом - замминистра обороны Греции

Афины. 14 января. ИНТЕРФАКС - Европейские аналитики оценивают, что новая администрация США, скорее всего, изменит траекторию энергетической политики Вашингтона в отношении Европы и будет использовать поставки СПГ в качестве инструмента давления на нее, заявил замминистра обороны Греции Яннис Кефалояннис.

Он выступил на конференции "Восточное Средиземноморье после избрания Трампа" и сказал, что, как предполагается, администрация президента Дональда Трампа "будет стремиться расширить инфраструктуру СПГ в США и увеличить экспорт в ЕС, создавая больший риск зависимости, поскольку Европа систематически отходит от российского газа".

"Это будет угрожать энергетической безопасности ЕС, создавая новую зависимость от одного поставщика", - считает замминистра.