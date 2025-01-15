Войти
ИноСМИ

Что Америка захочет получить от России в обмен на Украину — и что получит

260
0
0
Дядя Сэм и голубь
Дядя Сэм и голубь.
Источник изображения: © Нейросеть

Если Трамп и врал в предвыборных обещаниях, то не во всех. Намерение "вернуть Америку в золотые семидесятые" оказалось правдой. И касается это не только внутренней политики, но и внешней. Манера Вашингтона вести международные переговоры, пользуясь "правом сильного" и играя на противоречиях оппонентов, явно возвращается.

Москве Белый дом подает сигнал о готовности как можно скорее начать переговоры. "Избранный президент в ближайшее время позвонит лидеру России Владимиру Путину в рамках подготовки к встрече, чтобы положить конец конфликту на Украине, — цитирует польский портал Onet.pl советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолца. — Телефонный разговор может состояться в "ближайшие дни или недели. Это будет первый шаг к дальнейшим действиям"".

Украине говорят совсем другое. Во-первых, трамповский спецпосланник обещает Киеву никуда не спешить и решить вопрос о мире не ранее, чем "в ближайшие сто дней". Во-вторых, от киевской хунты требуют снизить возраст мобилизации до 18 лет: мол, иначе русских на фронте не сдержать, и переговоры теряют смысл.

Откровенно говоря, переговоры теряют смысл при любых условиях, отличных от сформулированных Москвой в 2022 году в Стамбульском протоколе. Но Америка вопреки здравому смыслу надеется на иное. И поэтому так торопится договориться с Россией. Полагая, что пока у ВСУ не рухнул фронт, Кремль будет сговорчивее, чем двинувшись скорым маршем на запад.

А сговорчивость Киева должно обеспечить снижение мобилизационного возраста. Украинцы почти наверняка вытерпят все, но не отправку детей на заклание. Ради отмены этого условия они могут согласиться и с потерей уже потерянных территорий, и с нейтральным статусом, и с недостачей кружевных трусиков. А в ЕС пусть и дальше хотят. Велика вероятность, что через пару лет и Евросоюза уже не будет, так что чего его жалеть…

Вряд ли в Вашингтоне не понимают, что Киев будет уступчивее Москвы. И наверняка по старой привычке готовы торговаться с Кремлем "баш на баш". Мол, мы вам, скажем, — нейтральную Украину, отмену санкций, отказ от расширения НАТО, соглашение о разделе сфер влияния в Европе и еще что-нибудь. А вы нам, скажем, — отказ от поддержки Китая, готовность не мешать приобретению Гренландии, соглашение о разделе Арктики и еще что-нибудь. По рукам?

Ага, по рукам! По загребущим, жадным рукам, протянутым к тому, что им не принадлежит. И принадлежать не будет. Правда, понять это Вашингтону еще предстоит. В том числе и на предстоящих переговорах. На которые Украину могут даже не позвать. Как, кстати, и Европу.

Антон Трофимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Арктика
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 05:32
  • 6991
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 05:27
  • 136
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»