Если Трамп и врал в предвыборных обещаниях, то не во всех. Намерение "вернуть Америку в золотые семидесятые" оказалось правдой. И касается это не только внутренней политики, но и внешней. Манера Вашингтона вести международные переговоры, пользуясь "правом сильного" и играя на противоречиях оппонентов, явно возвращается.

Москве Белый дом подает сигнал о готовности как можно скорее начать переговоры. "Избранный президент в ближайшее время позвонит лидеру России Владимиру Путину в рамках подготовки к встрече, чтобы положить конец конфликту на Украине, — цитирует польский портал Onet.pl советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолца. — Телефонный разговор может состояться в "ближайшие дни или недели. Это будет первый шаг к дальнейшим действиям"".

Украине говорят совсем другое. Во-первых, трамповский спецпосланник обещает Киеву никуда не спешить и решить вопрос о мире не ранее, чем "в ближайшие сто дней". Во-вторых, от киевской хунты требуют снизить возраст мобилизации до 18 лет: мол, иначе русских на фронте не сдержать, и переговоры теряют смысл.

Откровенно говоря, переговоры теряют смысл при любых условиях, отличных от сформулированных Москвой в 2022 году в Стамбульском протоколе. Но Америка вопреки здравому смыслу надеется на иное. И поэтому так торопится договориться с Россией. Полагая, что пока у ВСУ не рухнул фронт, Кремль будет сговорчивее, чем двинувшись скорым маршем на запад.

А сговорчивость Киева должно обеспечить снижение мобилизационного возраста. Украинцы почти наверняка вытерпят все, но не отправку детей на заклание. Ради отмены этого условия они могут согласиться и с потерей уже потерянных территорий, и с нейтральным статусом, и с недостачей кружевных трусиков. А в ЕС пусть и дальше хотят. Велика вероятность, что через пару лет и Евросоюза уже не будет, так что чего его жалеть…

Вряд ли в Вашингтоне не понимают, что Киев будет уступчивее Москвы. И наверняка по старой привычке готовы торговаться с Кремлем "баш на баш". Мол, мы вам, скажем, — нейтральную Украину, отмену санкций, отказ от расширения НАТО, соглашение о разделе сфер влияния в Европе и еще что-нибудь. А вы нам, скажем, — отказ от поддержки Китая, готовность не мешать приобретению Гренландии, соглашение о разделе Арктики и еще что-нибудь. По рукам?

Ага, по рукам! По загребущим, жадным рукам, протянутым к тому, что им не принадлежит. И принадлежать не будет. Правда, понять это Вашингтону еще предстоит. В том числе и на предстоящих переговорах. На которые Украину могут даже не позвать. Как, кстати, и Европу.

Антон Трофимов