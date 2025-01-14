Украина теряет позиции на поле боя, а команда Трампа настаивает на прекращении огня (CNN, США)

CNN: у России нет веских причин садиться за стол переговоров прямо сейчас

Украина теряет позиции на фронте в то время, как команда Трампа поддерживает идею прекращения огня, пишет CNN. Однако в настоящее время переговоры о прекращении конфликта кажутся маловероятными. По мнению западных аналитиков, причина проста — Москва стремится к полной победе, а не к ничьей.

Тим Листер

Дарья Тарасова-Маркина

До возвращения в Белый дом Дональда Трампа остается всего неделя, и в ближайшие месяцы Украине предстоит непростой выбор. Ее войска отступают перед российскими на нескольких участках линии фронта, ей не хватает опытных солдат, а военная помощь вряд ли продолжит поступать теми же темпами, что сейчас. Правительство в Киеве ждет и следит за сигналами из Москвы и Вашингтона и чуть ли не ежедневно заявляет о стремлении к “справедливому миру”. Всякую мысль о возвращении захваченной Россией территории откладывают на неопределенный срок.

Российские войска продолжают упорно продвигаться вперед в Донецкой области, одной из четырех, которые Москва стремится взять под свой полный контроль. По мере продвижения к промышленному поясу региона их ежедневные успехи измеряются полями и улицами. По данным аналитиков WarMapper, Россия заняла чуть более 18% территории Украины, включая Крым и районы Донецкой и Луганской областей. В декабре российские войска взяли около 400 кв. км, а их численность значительно превосходит противника. На этой неделе один из командиров заявил, что небольшие группы российской пехоты ведут атаки разом с нескольких направлений, что затрудняет концентрацию огня ВСУ. “Несмотря на то, что чаша весов в отношении тактического огня, БПЛА и дальнобойных средств поражения не склоняется ни в одну из сторон, ключевым фактором остается человеческий ресурс, коего у России больше”, — говорит автор блога Futura Doctrina Мик Райан (Mick Ryan).

Российские подразделения находятся в 5 километрах от центра города Покровск и уже взяли под контроль Курахово и часть Торецка. Командир одного из украинских батальонов под Покровском сообщил, что враг усилил там артиллерийские обстрелы и удары планирующими бомбами. Военный представитель Виктор Трегубов сообщил украинскому телевидению, что бои вокруг Курахово продолжаются, и ВСУ все еще удерживают электростанцию, “поэтому нельзя сказать, что российские войска полностью захватили город. Но, конечно, бо́льшая его часть превратилась в руины”. Российская “модель простого истощения" остается неизменной. Как отмечают аналитики Кит Диксон (Keith D. Dickson) и Юрий Головинский, враг неизбежно изматывается раньше, чем всесокрушающая сила русских.

Цель Киева — отстоять то, что он все еще удерживает. На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на встрече с союзниками в рамках Контактной группы по обороне Украины в Германии, что приоритетами в этом году будут стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности. За последние три года члены Контактной группы выделили Украине помощи на сумму более 126 миллиардов долларов. На этой неделе партнеры пообещали предоставить ей дополнительные транши, в том числе 30 тысяч дронов в течение следующего года и дополнительные системы ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что коалиция “должна поддерживать Украину и укреплять ее позиции для переговоров, которые когда-нибудь завершат эту ужасную войну”. Насущным вопросом является как раз это самое “когда-нибудь”. А о новой администрации Трампа Остин сказал следующее: “Я не страну строить догадки о том, в каком направлении они пойдут”. Министр обороны Германии Борис Писториус даже предположил, что новая американская администрация может прекратить встречи Контактной группы, заявив, что в таком случае “их нужно будет продолжить в другой форме”.

В настоящее время переговоры о прекращении конфликта кажутся маловероятными. “Причина проста. Москва не готова ни к каким компромиссам. Она играет на победу, а не ничью, — пишет Аркадий Мошес для портала 19FortyFive. — Успеха можно достичь как на поле боя, так и за столом переговоров, но он должен быть бесспорным. По мнению Путина, Украину необходимо победить, а Запад должен публично признать поражение — ее и собственное”.

Потенциальные мирные переговоры

Представитель Трампа по Украине генерал в отставке Кит Келлогг заявил на прошлой неделе, что надеется найти надежное и устойчивое решение конфликта за 100 дней. Сам Трамп в ходе предвыборной кампании утверждал, что добьется прекращения боевых действий в течение суток после вступления в должность, но, когда его недавно спросили, как скоро он сможет это осуществить, ответ был такой: “Надеюсь, хватит шести месяцев. А, может, даже меньше”. Неясно, как неизменные цели Кремля согласуются с планами новой администрации Трампа. Райан считает, что Путин “скорее всего, не даст ей достичь 100-дневной цели. У него нет веских причин садиться за стол переговоров прямо сейчас, ведь преимущество в этом конфликте на его стороне”.

Владимир Зеленский мало говорит о приемлемых для Украины параметрах. В пятницу он заявил: “Мы, несомненно, будем твердо стоять на своем и добьемся прочного мира для нашего народа и нашей страны”. Его приоритетом является изложение позиции Украины непосредственно Трампу. Официальный представитель МИД Георгий Тихий в тот же день заявил, что Украина готовится к переговорам на “самом высоком уровне”. “Наша позиция ясна: все здесь хотят прекращения конфликта на справедливых для Украины условиях”.

В основе любого урегулирования лежат краткосрочные гарантии соблюдения режима прекращения огня и долгосрочные гарантии для Украины, которые удержат Путина от перегруппировки и возобновления боевых действий. Это должно включать “значительные инвестиции в военно-воздушную мощь, противоракетную оборону, полностью оснащенную по стандартам НАТО тяжелую дивизию”, — говорят Диксон и Головинский. Между тем, они добавляют: “Зеленский должен иметь стратегическую перспективу и понимание того, что потерянные территории на деле представляют собой пораженную гангреной конечность, которую необходимо отсечь, чтобы спасти тело”.

Как минимум, Москва потребует, чтобы Украина уступила потерянную территорию и отказалась от стремления вступить в НАТО, что, по мнению Трампа, было провокацией против России. Вместо этого Киеву придется договариваться о других гарантиях, как сказал Зеленский в интервью итальянскому телевидению на прошлой неделе, которые “помешали бы России вернуться с агрессией”.

Но Кремль, вероятно, потребует гораздо большего. Ожидается, что Киев “примет серьезные ограничения на численность своих вооруженных сил и на виды тех систем вооружения, которыми ему разрешено обладать. Эти предложения не являются рецептом устойчивого урегулирования”, — считает Сергей Кузан из Atlantic Council. Москва не демонстрирует признаков отказа от максималистских требований в отношении всех четырех присоединенных ей регионов. “Это означало бы передачу большого количества незанятой украинской территории, включая город Запорожье с населением около трех четвертей миллиона человек”, — отмечает Кузан.

На данный момент Белый дом и многие обозреватели не видят ни у одной из сторон желания начинать переговоры.“Сейчас нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры”, — заявил недавно представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

Хотя и Кремль, и Трамп выражают готовность к проведению саммита, преждевременные усилия по продвижению переговоров по украинскому конфликту могут иметь неприятные последствия, считает российский комментатор Георгий Бовт. “Если встреча состоится преждевременно, когда условия для мира еще не созреют, от нее будет больше вреда, чем пользы. Это может привести к еще большей эскалации. При этом обе воюющие стороны пока делают ставку на продолжение военных действий, не считая свои силы исчерпанными”, — написал он в Telegram.