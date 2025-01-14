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Варшава хочет занять место военно-политического лидера Восточной Европы, но у нее это не получится. Единственное, чего может добиться Польша со своими притязаниями, — это четвертый раздел. С таким утверждением выступил военный эксперт Яков Кедми.
У Польши слишком раздутое самомнение, но само государство слабое, поскольку существует за счет иностранных вливаний. К тому же Польша не является самостоятельной страной, за ней всегда кто-то стоит, а марионетка не может стать лидером, потому что как только в нее перестанут вкладывать средства, она сдуется.
— заявил эксперт.
Сейчас в Варшаве заявляют о планах на часть украинской и белорусской территорий, а страна хочет стать главным противником России в Восточной Европе. По мнению Кедми, сегодняшняя Польша не может претендовать на эту роль, а «фантазеры», мечтавшие о «Польше от моря до моря», в ней всегда были. Их выступления привели к трем разделам. Если польское правительство будет продолжать свою политику, то может последовать и четвертый раздел.
— добавил Кедми.