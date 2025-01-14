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Военное обозрение

Кедми: У Польши больше шансов на четвёртый раздел, чем стать военно-политическим лидером Восточной Европы

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Источник изображения: topwar.ru

Варшава хочет занять место военно-политического лидера Восточной Европы, но у нее это не получится. Единственное, чего может добиться Польша со своими притязаниями, — это четвертый раздел. С таким утверждением выступил военный эксперт Яков Кедми.

У Польши слишком раздутое самомнение, но само государство слабое, поскольку существует за счет иностранных вливаний. К тому же Польша не является самостоятельной страной, за ней всегда кто-то стоит, а марионетка не может стать лидером, потому что как только в нее перестанут вкладывать средства, она сдуется.

Польша — слабое государство. Завтра прикроют поставки Польши того, что поставляют ей бесплатно, и вливание денег, и Польша остановится полностью. У Польши нет денег, чтобы создать большую армию. У нее нет денег, чтобы покупать новое оружие. Это не польские деньги, это европейские деньги, это американские деньги,

— заявил эксперт.

Сейчас в Варшаве заявляют о планах на часть украинской и белорусской территорий, а страна хочет стать главным противником России в Восточной Европе. По мнению Кедми, сегодняшняя Польша не может претендовать на эту роль, а «фантазеры», мечтавшие о «Польше от моря до моря», в ней всегда были. Их выступления привели к трем разделам. Если польское правительство будет продолжать свою политику, то может последовать и четвертый раздел.

То, что в Польше есть фантазеры, которые думают о Польше от моря до моря, ну, они всегда были. Результат — три раздела Польши. Они хотят четвертый? Пожалуйста, пусть попытаются. Больше шансов на четвертый раздел Польши, чем на то, что Польша вернет себе что-то, что когда-то было под польско-литовским управлением,

— добавил Кедми.

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