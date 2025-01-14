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Военное обозрение

Белоруссия усилила границу с Украиной отрядами спецназначения внутренних войск для борьбы с диверсионными группами

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Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия усилила границу с Украиной не только армейскими подразделениями, но и отрядами МВД республики. Сделано это для предотвращения проникновения на белорусскую территорию диверсионных групп. Об этом рассказал первый замкомандующего внутренними войсками МВД Александр Быков.

Белорусское МВД еще в прошлом году развернуло специальные отряды внутренних войск в приграничных районах с задачей обеспечения прикрытия границы и оказания всесторонней помощи местным РУВД в рамках контртеррористической и контрдиверсионной борьбы. Другими словами, основная задача отрядов быстрого реагирования — предотвращение проникновения на территорию страны диверсионных групп.

На сегодняшний день создано шесть отрядов быстрого реагирования, они полностью укомплектованы и обеспечены всем необходимым. Кроме того, все бойцы прошли необходимую подготовку, в том числе обучаясь борьбе с дронами противника. На вооружение отрядов поставлены минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Имеется различная бронетехника и техника повышенной проходимости.

Они выдвинулись в приграничные города, обеспечивали прикрытие, безопасность, оказывали помощь местным РУВД, (...) а также выполняют все задачи контртеррористической, контрдиверсионной направленности. Тем самым обеспечивают и военную безопасность приграничных рубежей районов.

- заявил Быков.

В случае необходимости количество отрядов может быть увеличено, силы и средства для этого в МВД республики есть.

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Белоруссия
Украина
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