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Военное обозрение

Минобороны РФ: киевский режим предпринял попытку атаки на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток»

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Источник изображения: topwar.ru

После того как режим Зеленского наотрез отказался от продления договора о транзите российского газа по украинской ГТС, на Банковой, судя по всему, решили также оборвать последнюю нить, по которой наше «голубое топливо» поступает в Европу.

Так, согласно сообщению от Минобороны РФ, 11 января 2025 года киевские власти попытались сорвать поставки газа в ЕС, организовав атаку девятью беспилотниками самолетного типа на компрессорную станцию «Русская», расположенную в Гай-Кодзоре (Краснодарский край). Данный инфраструктурный объект является ключевым звеном в системе подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В то же время в российском военном ведомстве подчеркивают, что все вражеские дроны были успешно уничтожены силами ПВО. Пострадавших среди персонала станции и значительных разрушений удалось избежать.

Между тем в результате падения обломков одного из дронов было зафиксировано незначительное повреждение здания и оборудования газоизмерительной станции, расположенной на территории КС «Русская».

При этом благодаря оперативной работе аварийных служб ПАО «Газпром» последствия инцидента были быстро устранены, а поврежденное оборудование восстановлено. В настоящее время компрессорная станция продолжает функционировать в штатном режиме, без перебоев в подаче газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Напомним, что между Украиной и Словакией прямо сейчас разгорается конфликт на фоне остановки поставок российского газа через территорию нашей «западной соседки». В то же время немецкие оппозиционные партии, такие как «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», вписали в свои программы тезис о перезапуске «Северного потока».

Это свидетельствует о том, что ЕС на сегодняшний день не может обойтись без энергоносителей из РФ. Таким образом, террористические атаки Киева на нашу газовую инфраструктуру несут угрозу не только России, но и всей Европе, у которой Зеленский регулярно выпрашивает поддержку.

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