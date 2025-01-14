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Интерфакс-АВН

Байден обсудил с лидерами Японии и Филиппин действия КНР в Южно-Китайском море - Белый дом

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Президент Джо Байден
Президент Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в ходе виртуальной встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим обсудил безопасность судоходства и действия Китая, сообщили в Белом доме.

"Три лидера обсудили морскую безопасность и экономическое сотрудничество, а также опасное поведение Китая в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В документе отмечается, что собеседники указали на "важность продолжения координации действий, направленных на то, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым".

В свою очередь, агентство "Киодо" со ссылкой на МИД Японии сообщило, что Исиба в ходе беседы подчеркнул важность сотрудничества между союзниками и партнерами для создания надежных цепочек поставок и привлечения инвестиций в страны.

Исиба охарактеризовал обстановку безопасности вокруг Японии как все более "трудную и сложную".

"Киодо" напоминает, что китайские корабли периодически проходят возле островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио и являющихся предметом территориального спора с Китаем.

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Страны
Китай
США
Филиппины
Япония
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