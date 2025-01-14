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Военное обозрение

«Целенаправленно выбивается артиллерия ВСУ»: в западной прессе обратили внимание на статистику применения дронов «Ланцет»

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САУ «Богдана» ВСУ в прицеле «Ланцета»
САУ «Богдана» ВСУ в прицеле «Ланцета».
Источник изображения: topwar.ru

Согласно последней статистике ресурса LostArmour, на платформе которого ведётся подсчёт военных потерь на основе объективных данных, российские войска с начала конфликта на Украине использовали свыше 2800 дронов-камикадзе «Ланцет». При этом речь идёт только о задокументированных случаях.

Большинство этих ударов были нанесены по ключевым артиллерийским системам, в частности, по гаубицам (760 случаев применения) и САУ (517).

Эти типы орудий являются важнейшими компонентами военной стратегии Киева. Такое стратегическое внимание [ВС РФ] к артсистемам [ВСУ] оказало значительное влияние на поле боя, сократив возможности украинской армии по огневой поддержке и вынудив её изменить свои подходы к обороне

- говорится в издании Army Recognition, обратив внимание на новую статистику.

Как указывается, барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё более эффективным: примерно 77,7% всех ударов достигают намеченных целей. Согласно анализу, из 2806 запусков 2182 завершились поражением неприятеля, в том числе было полностью уничтожено 738 целей, а повреждено 1444.

Целенаправленно выбивается артиллерия ВСУ. Этот впечатляющий показатель результативности подчёркивает высокую точность и эффективность беспилотников при поражении объектов противника

- отмечается в западной прессе.

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