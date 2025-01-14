Согласно последней статистике ресурса LostArmour, на платформе которого ведётся подсчёт военных потерь на основе объективных данных, российские войска с начала конфликта на Украине использовали свыше 2800 дронов-камикадзе «Ланцет». При этом речь идёт только о задокументированных случаях.
Большинство этих ударов были нанесены по ключевым артиллерийским системам, в частности, по гаубицам (760 случаев применения) и САУ (517).
- говорится в издании Army Recognition, обратив внимание на новую статистику.
Как указывается, барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё более эффективным: примерно 77,7% всех ударов достигают намеченных целей. Согласно анализу, из 2806 запусков 2182 завершились поражением неприятеля, в том числе было полностью уничтожено 738 целей, а повреждено 1444.
- отмечается в западной прессе.