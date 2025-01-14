Директор СОМБ: Москва строит отношения с Африкой на основе уважения суверенитета - Интервью ТАСС

Директор СОМБ Александр Иванов. Источник: © ТАСС

Директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, как идет борьба с терроризмом в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), проходят совместные военные операции с Вооруженными силами (ВС) ЦАР, в том числе по освобождению заложников, а также назвал главные события 2024 года и планы на этот год.

— Александр Александрович, завершился 2024 год. Подводя его итоги в контексте российской политики в Африке, какие достижения вы бы отметили?

— Работа России в Африке в уходящем году выглядит крайне внушительно: открылись посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, запущены новые культурные центры Россотрудничества "Русский дом", объемы торговли продолжают расти, подписано множество договоров и меморандумов о взаимопонимании между Россией и странами Африки.

Также я бы хотел отдельно отметить успехи, которых России удалось достичь в ЦАР — стране, с которой СОМБ работает дольше и ближе всего.

Так, посредством работы на земле и усилий российской дипломатии наконец было снято эмбарго на ввоз оружия в ЦАР, которое с 2013 года не позволяло центральноафриканскому правительству полноценно вооружать национальную армию

Кроме того, при поддержке России было также снято эмбарго на экспорт центральноафриканских алмазов, что будет способствовать экономическому росту страны и обеспечит повышение уровня жизни населения. Также в ЦАР продолжаются регулярные кампании по разоружению центральноафриканских боевиков, проводимые российскими инструкторами — они способствуют возвращению мира в страну.

— Что касается деятельности СОМБ в Африке — какие результаты достигнуты российскими военными специалистами в обеспечении безопасности ЦАР в прошедшем году? Как изменилась обстановка в ЦАР за пять лет, в период присутствия содружества в стране?

— В первую очередь, хочется отметить успехи в реализации программы разоружения и реинтеграции боевиков в мирную жизнь. Так, благодаря успешным операциям российских инструкторов и их регулярным рабочим встречам с местным населением за 2024 год добровольно сдалась почти тысяча боевиков. Они проходят фильтрацию, переобучение и вливаются в ряды ВС, чтобы принести пользу стране. Также за этот год выпустились сотни солдат, полицейских и жандармов, прошедших обучение у наших инструкторов.

Серьезную роль российские военные инструкторы сыграли и при проведении ряда совместных военных операций с ВС ЦАР, а также выступая посредниками при проведении переговоров. Среди ключевых событий, произошедших в уходящем году благодаря инструкторам СОМБ, — открытие границы между Чадом и ЦАР после 10-летнего перерыва; ряд последующих совместных операций военных двух стран на севере ЦАР, приведших к ликвидации нескольких сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов; успешное сглаживание межэтнического конфликта в Обо и возвращение безопасности на восток ЦАР.

Как видите, за пять лет ситуация изменилась в корне: благодаря российским инструкторам правительство ЦАР вернуло под контроль практически всю территорию страны.

Более того, российские специалисты оказали неоценимую поддержку населению ЦАР в острой фазе кризиса в 2020 году, когда боевики подошли вплотную к столице республики. Совместно с ВС ЦАР нам удалось не только отстоять столицу, но и выдавить основную массу боевиков из страны

— Помимо борьбы с терроризмом СОМБ участвовал в освобождении заложников. Сколько заложников было вызволено, из каких стран?

— Да, к сожалению, бандиты порой прибегают к захвату заложников с последующим требованием выкупа, и инструкторы СОМБ не могут оставаться в стороне. В прошлом году при активном участии российских военных специалистов было проведено множество операций по освобождению заложников. Вот некоторые из них: освобождение из плена боевиков пятерых сотрудников некоммерческой организации (включая беременную женщину) близ Дамары; освобождение 14 детей, находившихся более восьми лет в рабстве у террористической группировки "Армия сопротивления Господа" Джозефа Кони; освобождение гражданина Китая — работника шахты близ Демби, похищенного террористической группой 3R с целью получения выкупа.

— Как вы оцениваете перспективы военного сотрудничества между Москвой и Банги в прошедшем году? Что необходимо сделать в 2025-м?

— Как я уже упоминал, российские военные инструкторы проводят широкомасштабную подготовку представителей всех родов силовых структур в ЦАР. Благодаря этой работе в ЦАР удалось выстроить единую многоуровневую систему безопасности. Подготовка, обучение и поддержка в бою центральноафриканских военных, полицейских и жандармов продолжит оставаться основным направлением работы и в этом году.

Руководство Центрально-Африканской Республики продолжает придерживаться выбранного выверенного курса по обеспечению безопасности в стране и является очень надежным партнером в этой сфере. Все это не дает повода усомниться в том, что улучшение и расширение военного сотрудничества России и ЦАР будет только продолжаться.

К тому же снятое благодаря усилиям России эмбарго ООН на поставку оружия в ЦАР дополнительно облегчит военное сотрудничество двух стран.

— В 2024 году неоднократно появлялись сообщения об иностранном вмешательстве в дела ЦАР как со стороны Франции, так и США. Какие угрозы несет это вмешательство для Банги?

— Да, вы правы: еще в конце позапрошлого года в ЦАР фиксировалась активность сотрудников американской частной военной компании (ЧВК) Bancroft.

Американцы, воспользовавшись стратегическими неудачами Франции в Африке последних лет, решили проявить активность и через ЧВК попытаться закрепиться в ЦАР. Цели их практически ничем не отличались от целей Франции: расширение геополитического влияния, попытки вбить клин в дружеские отношения России и ЦАР и, конечно, получить доступ к природным ресурсам, которыми изобилует республика

В случае успеха США или бывшей метрополии (Франции) ЦАР, ступившую на путь независимой и суверенной внутренней и внешней политики, ожидал бы откат на десятки лет назад. Ведь ни США, ни Францию не интересуют ни стабильность региона, ни уровень жизни населения. Лакомый кусочек для них — это ресурсы ЦАР, и ради доступа к ним они готовы пойти на многое.

К счастью, общественное давление и возмущение ряда официальных лиц в ЦАР привело к сворачиванию работы американской ЧВК Bancroft в ЦАР, даже несмотря на противодействие посольства США в Банги.

Франция же, напротив, пытается налаживать связи с бывшей колонией, действуя опосредованно: через ряд программ "культурного обмена", семинары и лекции, дотации в сферу государственного управления и судебную систему, через иные пакеты бюджетной помощи. В этом году следует проявлять особую бдительность по отношению к действиям Франции в ЦАР — активность Парижа в Банги в последние месяцы резко усилилась, и пока я не вижу причин для ее снижения.

— И о ситуации в странах региона Сахеля. Нигер, Буркина-Фасо и Мали — конфедерация "Альянс государств Сахеля" — сталкиваются с ежедневными атаками террористических группировок. Какова роль России в сдерживании терроризма в регионе? Какие ключевые события в Сахеле вы прогнозируете в наступившем году?

— Россия традиционно оказывает поддержку странам региона Сахеля в военном плане. В отличие от европейских держав Москва строит отношения со странами Африки на основе уважения суверенитета и равноправия. Россия не навязывает свою волю и выступает как равноправный партнер, который выполняет свои обещания. Именно за счет этого отношения между Россией и странами Африки развиваются столь динамично.

Когда в таких странах, как Мали, Нигер и Буркина-Фасо, распространились вооруженные группировки и угроза стала серьезной, европейские страны отказались поставлять вооружение в эти страны, в то время как Россия оказала поддержку

В настоящее время страны Конфедерации государств Сахеля значительно увеличили свою мощь за счет поставок вооружения из России, что позволяет им проводить все больше успешных военных операций против террористов.

— Что можно сказать о действиях западных стран в Сахеле? Что они могут готовить в регионе в 2025-м?

— Западные страны стремительно теряют свое влияние в регионе Сахеля. Современные лидеры все чаще стремятся к суверенитету. Потеря влияния означает для европейских стран, таких как Франция, потерю неограниченного доступа к природным ресурсам континента, жизненно необходимым для поддержания благополучия французской экономики. Именно поэтому Франция стремится к дестабилизации региона с целью возвращения своего влияния. Об этом сообщают и лидеры таких стран, как Нигер и Буркина-Фасо. Совсем недавно глава Нигера заявил, что Франция оказывает материальную и финансовую поддержку, а также обучает террористов, действующих в зоне Сахеля. Ранее подобные обвинения озвучивал глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Он говорил о дестабилизирующей деятельности французских баз в соседних с ними странах, таких как Кот-д’Ивуар.

— Появляется все больше свидетельств о присутствии и действиях в Сахеле Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций Украины. Ряд стран региона разорвал отношения с Киевом. Продолжит ли Украина попытки обозначить свое присутствие в регионе и поддерживать террористические организации в Сахеле на фоне неудач на фронте на собственном континенте?

— Как я уже отметил ранее, основным актором по дестабилизации региона выступает наиболее заинтересованная в этом страна — Франция.

У Украины нет ни средств, ни влияния, чтобы по собственной инициативе проводить противоправные мероприятия в регионе. Однако киевский режим выступает в данном случае как пешка, подвластная решениям Парижа

История с нападением на ВС Мали в июле 2024 года наглядно иллюстрирует это. Тогда представители Украины открыто объявили о своей причастности к этому инциденту. Поддержка, которую Украина оказала вооруженным группировкам в Мали, широко освещалась в крупных мировых изданиях. Единственная причина активизации Украины в Африке — противостояние российским интересам. Лидерам африканских стран стоит с большой осторожностью относиться к посольствам Украины на континенте, чья деятельность и "честные" намерения вызывают множество вопросов.

— Необходимо ли присутствие российских военных в регионе? Как на это могут отреагировать африканские правительства и противники Москвы на Западе?

— Благодаря плодотворному сотрудничеству с РФ наблюдаются позитивные изменения в ситуации с безопасностью в странах Сахеля. Все чаще мы слышим об успешных военных операциях. Однако до полной победы над вооруженными группировками еще далеко, и необходимо двигаться в этом направлении и усиливать сотрудничество с надежными партнерами в военном плане. Речь идет о поставках вооружения, подготовке и обучении военных. Африканские правительства, безусловно, будут принимать решения самостоятельно, основываясь на своих потребностях и опыте. Ранее европейские державы пытались влиять на решения, которые принимают лидеры африканских стран. Так было в Нигере, когда Соединенные Штаты решили, что могут указывать, с кем сотрудничать Ниамею. Но это привело лишь к тому, что американские военные вынуждены были покинуть военные базы в Нигере. Так Вашингтон потерял влияние в регионе и осознал, что не может действовать в авторитарной манере. Времена изменились. Лидеры европейских стран ревностно относятся к российскому присутствию в регионе и могут даже организовывать различные провокации. Но к этому надо быть готовыми и учиться быть независимыми и стойкими перед лицом внешних угроз.

Александр Хоффманн, Гулия Леваненкова