Писториус опроверг сообщения немецкой прессы о блокировке Шольцем нового пакета военной помощи для Украины

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Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины, в ближайшее время он отправится в адрес украинской армии. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Глава немецкого военного ведомства опроверг публикации немецких СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы заблокировал новый пакет военной помощи для Украины, который должен отправиться Киеву до выборов нового правительства. По словам Писториуса, никакого блокирования нет, просто «затянулся» процесс согласования.

Блокирования нет. Мы подготовили в Министерстве обороны новый пакет помощи Украине. Сейчас должно быть принято по этому вопросу политическое решение. Как только все вопросы будут прояснены, я рассчитываю на соответствующее решение.

- заявил министр.

Как ранее сообщала немецкая пресса, Шольц заблокировал выделение Украине новой военной помощи на сумму 3 млрд евро, которую Писториус и Бербок пытались провести как дополнительные расходы бюджета. Однако канцелярия канцлера ясно дала понять, что этот номер не пройдет, у нового правительства будут средства для помощи Украине, на 2025 год в бюджете заложено 4 млрд евро для Киева.

По имеющимся данным, в готовящийся пакет должны были войти 3 дополнительные системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Если согласование все же пройдет, то все это Киев получит в ближайшее время.