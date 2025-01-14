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Во втором туре президентских выборов в Хорватии с большим отрывом от своего соперника побеждает кандидат Зоран Миланович. Результат Милановича, по последним данным, превышает 74 процента. У его конкурента Драгана Примораца, вышедшего во второй тур, около 25 процентов голосов.

Таким образом, Зоран Миланович переизбирается президентом Хорватии и будет президентствовать и в течение второго срока.

Напомним, что в первом туре выборов президента страны Миланович набрал более 49% голосов избирателей. Лишь несколько десятых долей процента ему не хватило тогда до победы.

Миланович известен своей позицией по украинскому конфликту. Он последовательно заявляет о том, что выступает против оказания Киеву военной помощи, добавляя, что одержать победу над Россией на поле боя невозможно. Также Миланович обычно указывает на то, что при попытке дальнейшей эскалации войны она может перерасти в глобальный конфликт, причём ядерный.

В связи с позицией Милановича на Украине появляются критические комментарии относительно его победы. В Киеве называют избранного президента Хорватии «агентом Кремля». Напомним, что ранее примерно такую характеристику Зеленский дал и премьеру Словакии Роберту Фицо. В свою очередь Фицо назвал Зеленского попрошайкой и добавил, что тому пора перестать оказывать военную помощь, так как украинское руководство перешло фактически к шантажу ЕС и НАТО, стараясь втянуть Запад в полномасштабную войну против России. Также в Киеве «агентом Кремля» называют и венгерского премьера Виктора Орбана.