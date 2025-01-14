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Интерфакс-АВН

Россия и НАТО сохраняют возможности для экстренных контактов - МИД РФ

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Флаги России и НАТО
Флаги России и НАТО.
Источник изображения: nato.int

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом находятся в самой низкой точке с момента окончания "холодной войны", при этом линии связи для чрезвычайных случаев все же сохраняются, сообщил директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Для чрезвычайных случаев у России и HATO сохраняются так называемые "горячие" линии связи и возможности для экстренных контактов. Что же касается нормальных контактов и механизмов диалога, которые могли бы задействоваться для поиска путей снижения напряженности, - от них альянс отказался. Это был не наш выбор", - сказал Масленников в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он напомнил, что "еще в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия - НАТО (СРН) по военной и гражданской линиям", при этом "CPH создавался именно как "всепогодный" формат сотрудничества".

"Отношения между Россией и HATO сейчас не просто в самой низкой точке с момента окончания "холодной войны". Альянсом был взят однозначный курс на противодействие нашей стране и сдерживание якобы исходящей от нас "угрозы". Происходит это во всех сферах и по всем азимутам", - отметил дипломат.

Масленников подчеркнул, что "Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO", при этом "вина за их деградацию полностью лежит на альянсе".

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