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Интерфакс-АВН

Трамп не будет исключать применение силы в Гренландии, так как речь - о нацбезопасности США, заявляет его советник

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Майк Уолтц
Майк Уолтц.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Избранный президент США Дональд Трамп не исключает какие бы то ни было варианты решения проблем с Гренландией, так как речь идет о принципиально важной теме, заявил его будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц.

"Президент всегда будет рассматривать все возможные варианты", - сказал он в воскресенье в интервью ABC, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп не исключает использование армии для обеспечения контроля над Гренландией.

"Когда речь заходит о важных для обороны США вопросах, то для верховного главнокомандующего их решение становится первостепенной задачей", - добавил Уолц.

При этом он подчеркнул, что США могут и через дипломатию прийти к важным договоренностям с Гренландией.

"Существует масса вариантов, предусматривающих внесение поправок в существующие договоренности", - считает он.

В частности, Уолц предположил, что в случае независимости Гренландии от Дании появятся и новые возможности для решения проблем с Вашингтоном. По его словам, у армии Дании в Гренландии "лишь пара человек на собачьих упряжках". "И при этом мы видим Россию с ее 60 ледоколами, крупные запасы важнейших полезных ископаемых, углеводородов (в Гренландии - ИФ). Также мы видим, как на севере, по мере таяния ледников, образовываются новые судоходные маршруты", - добавил он.

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Дания
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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