Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)

Nikkei Asian Review: БРИКС+ набирает популярность среди ключевых стран АСЕАН

Стабильный рост БРИКС говорит об изменениях в расстановке сил на мировой арене, пишет Nikkei Asian Review. Блок позволяет развивающимся странам противостоять международному порядку во главе с США, а также сообща защищаться от второго президентства Трампа.

Дедолларизация имеет смысл для крупных экономик Юго-Восточной Азии.

“Любая система мирового порядка ради собственной устойчивости должна считаться справедливой”, — писал Генри Киссинджер в своей книге “Мировой порядок”. Международный порядок, утверждал легендарный государственный муж, в итоге строится на сочетании неписаных норм и формальных правил, регулирующих отношения между государствами. И пожалуй, ярчайший признак разрушения действующего миропорядка во главе с США — это стабильный рост БРИКС.

Броский термин, появившийся на свет с легкой руки экономиста Goldman Sachs Джима О'Нила для обозначения разношерстной группы крупных развивающихся экономик, с годами стал мощной геополитической реальностью. В прошлом году он расширился, прибавив к странам-основательницам Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР региональные державы Египет, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

В понедельник Бразилия объявила о присоединении к группе Индонезии. Другие развивающиеся державы (в частности, Турция со вторыми по величине вооруженными силами в НАТО, а также крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия) также выразили интерес к новой группе держав. Важно отметить, что в группу БРИКС с великим энтузиазмом включились основные игроки Юго-Восточной Азии, в частности неприсоединившиеся Малайзия, Таиланд и Вьетнам.

На первый взгляд, БРИКС+ особенно нечем похвастаться, несмотря на хвалебную риторику и широкие жесты. Так, у него нет ни централизованного аппарата, ни совместного военного командования. Его немногочисленные экономические инициативы, безусловно, смелы, но пока не привели к конкретным результатам. По части институтов БРИКС даже слабее печально известного своей неэффективностью Движения неприсоединения. Что еще хуже, столь одиозные лидеры, как президент России Владимир Путин, воспользовались соратниками по БРИКС, чтобы пробить брешь в своей международной изоляции.

И всё же привлекательность БРИКС для восходящих держав лишь растет. Блок не только олицетворяет собой стремительно меняющуюся расстановку сил на мировой арене, но, что еще важнее, позволяет развивающимся странам выражать свое недовольство международным порядком под началом США, а также сообща защищаться от второго президентства Трампа, которое грозит оказаться пагубным.

Всего за несколько недель до возвращения в Белый дом избранный президент Дональд Трамп открыто предостерег страны БРИКС от запуска независимой валюты, которая бросит вызов гегемонии доллара. Он заявил: “Мы требуем, чтобы эти страны обязались не создавать новой валюты БРИКС и не поддерживать никаких других валют на замену могущественному доллару. Иначе их ждут стопроцентные пошлины, и им придется распрощаться с торговлей с замечательной экономикой США”.

Однако тирада Трампа оказалась одновременно и преждевременной, и контрпродуктивной. Ключевые члены БРИКС, в частности та же Индия, уже ясно дали понять, что не намерены участвовать в серьезной программе дедолларизации. Если уж на то пошло, в блоке всё сильнее назревает раскол между двумя лагерями: авторитарной осью Россия-Китай и группой динамичных демократий Индия-Бразилия-ЮАР. В прошлом году крупные восходящие державы, в частности Индонезия, даже отказались от членства в БРИКС, чтобы не попасть в антизападный лагерь под руководством Китая.

Между тем, доллар был и остается господствующей торговой валютой: на него приходится свыше 90% мировых валютных операций. И всё же группа БРИКС+ набирает популярность, особенно среди ключевых государств АСЕАН.

Начнем с того, что региональные лидеры, такие как президент Индонезии Прабово Субианто, считают престижным членство в рядах крупной незападной группировки сил. Не отрекаясь от стремления в итоге присоединиться к клубу богатых демократий (а именно, к Организации экономического сотрудничества и развития, или ОЭСР), министр иностранных дел Индонезии Сугионо подчеркнул, что членство в БРИКС позволит его стране воплощать в жизнь “свободную и активную” внешнеполитическую доктрину.

Славящиеся своей “бамбуковой дипломатией” Вьетнам и Таиланд также видят в членстве в БРИКС способ ослабить свою зависимость от Запада и обеспечить пространство для стратегического маневра. Членство в блоке также позволит заключить выгодные энергетические и продовольственные с богатыми ресурсами странами, вроде той же России.

Однако, помимо гарантий безопасности, БРИКС служит еще и трибуной для выражения недовольства существующим международным порядком под началом США. Пожалуй, изо всех лидеров Юго-Восточной Азии самым пламенным критиком Запада за якобы двойные стандарты и так называемую “синофобию” стал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Весь прошлый года Анвар совершенно сознательно подавал себя голосом всего исламского мира, ругая Запад за поддержку Израиля в войне в секторе Газа. Он также пылко винил Запад в “антикитайских настроениях”, подавая Пекин как глобального южного партнера по развитию и миру.

Как временный председатель АСЕАН в этом году, Малайзия сыграет видную роль в расширении взаимодействия Юго-Восточной Азии с БРИКС вообще и осью Китай-Россия-Иран в частности.

БРИКС также предоставляет развивающимся странам возможность сообща защититься от самых разрушительных моментов второго президентства Трампа. Хотя единая валюта БРИКС остается несбыточной мечтой, реальность такова, что ключевые государства-члены уже активно развивают двусторонний валютный обмен. Оказавшись под жесткими санкциями Запада, Россия дедолларизировала свыше 90% своей торговли с Китаем и Индией и проводит стремительную финансовую интеграцию с Ираном — еще одним членом БРИКС, также находящимся под жесткими санкциями.

Дедолларизация имеет смысл и для ключевых стран Юго-Восточной Азии, поскольку Вьетнам поддерживает прочные оборонные и инвестиционные связи с Россией, а Малайзия служит основным каналом для сбыта иранской нефти в Восточную Азию. Если второе президентство Трампа будет отмечено еще более жесткими карами как против соперников, так и против союзников, будь то экономические санкции или заградительные пошлины, ключевые страны Юго-Восточной Азии наверняка усилят партнерство с БРИКС ради защиты своих интересов.

Однако, помимо того, чтобы обезопасить себя от карательных мер Трампа, развивающиеся страны наверняка продолжат искать способы диверсификации своей валютной корзины. В конце концов, ожидается, что вторая администрация Трампа введет масштабные налоговые льготы и будет спекулировать цифровой валютой, что в совокупности грозит подорвать финансовое положение Америки и, как следствие, надежность доллара как мирового валютного резерва.

В общем и целом, судьбу БРИКС наверняка решат не столько собственные достижения блока, сколько страхи и тревоги по поводу еще более разрушительного и одностороннего президентства Трампа. И немногие мировые регионы стремятся подстраховаться сильнее АСЕАН, укрепляя связи с новыми восходящими державами.

Автор: Ричард Гейдарян (Richard Heydarian) — старший преподаватель Азиатского центра Филиппинского университета и автор книги “Индо-Тихоокеанский регион: Трамп, Китай и новая борьба за глобальное господство”.