Глава Центра подготовки космонавтов: в 2026 году готовы начать новый набор в отряд - Интервью ТАСС

11 января исполнилось 65 лет со дня основания Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). За это время подготовку в ЦПК прошли около 400 космонавтов. Начальник центра Максим Харламов в интервью ТАСС рассказал о сроках следующего набора в отряд космонавтов, продлении соглашения Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, планах по созданию тренажеров для нового космического корабля и Российской орбитальной станции (РОС).

— Спасибо большое, что согласились с нами побеседовать, Максим Михайлович. Первый вопрос — исторический. Центру подготовки космонавтов исполняется 65 лет. Сколько космонавтов прошли подготовку в стенах центра за почти уже две трети века?

— Около 400 человек. Из них около 150 — это иностранные космонавты. А из этих четырехсот — 134 советских и российских космонавта, слетавших в космос. Соответственно, в это число входят и те, кто готовился, но по каким-то причинам не полетел в космос.

— Как идет работа ЦПК сегодня? Какие у центра планы на 2025 год?

— Во-первых, наши планы прежде всего зависят от программы полетов. То есть от перспективы пилотируемой космонавтики. А сейчас перспектива многообещающая, потому что разворачивается создание Российской орбитальной станции, полным ходом идут работы по новому пилотируемому транспортному кораблю (ПТК). Мы, кстати, уже в этом участвуем.

В свете лунной программы, перспективной марсианской программы идут очень интересные научные исследования, и, соответственно, наше научное сообщество активно в этом направлении работает

У нас уже создается комплексный тренажер ПТК. Работаем с Ракетно-космической корпорацией "Энергия", скоро начнем создавать тренажер Российской орбитальной станции. У нас уже есть задел по тренажеру по крайней мере одного модуля.

Поэтому впереди интересная и амбициозная программа. Перед центром ставят большие задачи. Примечательно, что с недавних времен ЦПК в полной мере с точки зрения конструирования техники стал разработчиком тренажеров. Для этого надо было накопить определенный потенциал, квалификацию и компетенции сотрудников — нам это удалось сделать.

— Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов летом заявлял, что заключены все контракты, которые планируются в ходе реновации ЦПК. Реновация уже началась? Какие работы планируется провести и в какие сроки?

— Первый этап начался, он связан в основном с разработкой проектной документации. Там, если говорить непосредственно про реновацию, три этапа. Этап первый — это создание физкультурно-оздоровительного комплекса-профилактория, второй этап — создание транспортного комплекса, и третий этап — капитальный ремонт основных зданий, где сотрудники размещаются и работают.

По всем трем направлениям сейчас идет проектирование. Мы находимся по двум направлениям уже в Главгосэкспертизе на этапе получения заключения, и по одному из направлений вот в ближайшее время — может быть, в январе — мы планируем зайти вместе с нашими соисполнителями в Главгосэкспертизу.

Работы начнутся, как только Главгосэкспертиза даст нам положительные заключения. По капитальному ремонту стартуем немедленно, а по строительству ФОК и транспортного комплекса работы начнутся ближе к весне, но уже именно строительные.

— Когда, по вашим прогнозам, Главгосэкспертиза может принять решение?

— Если все будет складываться хорошо, то в ближайшее время должны будем получить положительные заключения по транспортному комплексу и по капитальному ремонту. Документы с нашей стороны подготовлены. Я благодарен, что в Главгосэкспертизе с пониманием относятся к нашим вопросам. Надеюсь, что нам удастся пройти этот этап успешно, и тогда в этом году мы вплотную приступим уже непосредственно к строительным работам.

— Вы упомянули, что у центра сейчас ведутся перспективные разработки в области лунных и марсианских миссий. Что в этой работе является основной задачей?

— Мы ориентируемся на эргономику, на безопасность профессиональной деятельности космонавта. Это те направления, в которых ЦПК является головной организацией в отрасли, и эти направления исследований для нас являются приоритетными.

Мы уже несколько лет проводим эксперимент "Созвездие" — он направлен именно на анализ операторской деятельности космонавта как в ходе выполнения длительных космических полетов, так и в ходе выполнения наземной операторской деятельности. Наверное, это для нас и есть первый приоритет

— Из перечисленных направлений работы какое вы считаете наиболее перспективным?

— Мы связываем наши надежды на будущее именно с хорошими результатами по анализу возможностей операторской деятельности на поверхности Луны и при дальних полетах к Марсу. И здесь мы ориентируемся на исследование операторской деятельности космонавтов в скафандрах — при деятельности на Луне, например. Отрабатываем работу в ручных динамических режимах, потому что потребуется посадка на Луну, потом взлет с Луны.

Мы также много внимания уделяем взаимодействию космонавта с робототехническими устройствами

Проводим соответствующие эксперименты, в том числе совместно с Институтом медико-биологических проблем. Например, у них недавно закончилась программа SIRIUS — годовой изоляционный эксперимент, имитирующий долговременный полет, в котором мы активно участвовали. Командиром экипажа был наш сотрудник. Он, являясь инструктором, специалистом в робототехнических системах, выполнял эксперимент, связанный с дистанционным управлением такими системами. За этим тоже будущее: с точки зрения профессиональной деятельности космонавтов большое внимание будет уделяться робототехническим системам и на Российской орбитальной станции, и на поверхности Луны тоже.

— ЦПК совместно с МАИ в апреле запустил первую в стране программу предварительной подготовки претендентов в космонавты. По плану отбор должен был начаться в сентябре. Он уже прошел?

— Нет, он еще не прошел, зарегистрировались порядка 70 человек. Конечно, это нельзя назвать отбором в кандидаты в космонавты. Это скорее предварительный этап профориентации студентов. Для того, чтобы они присмотрелись к себе и спроецировали свои мечты, дерзания к профессии космонавта и уже потом осознанно стремились к участию в таких отборах. Но мы их ожидаем вторым этапом у себя в центре, и некие элементы отбора с ними тоже будут проводиться.

— Когда ожидается второй этап?

— Весной. В первом полугодии этого года ребята будут у нас тестироваться.

— Какого рода задачи они будут выполнять?

— Это будет, во-первых, тестирование с точки зрения физиологических возможностей, то есть соответствие требованиям к здоровью космонавтов — общая физическая подготовка. Также проверим их способность к изучению новых дисциплин и к операторской деятельности. Это основные направления.

— В случае успешного прохождения программы вы рассчитываете их видеть на следующих отборах в отряд?

— Повторюсь, задача этой программы — вселить уверенность в этих ребят, что нет ничего недостижимого и если они очень захотят, то смогут претендовать на должности профессиональных космонавтов в будущем. Но для этого, помимо возможности пройти отбор, они должны еще соответствовать иным критериям: у них должен быть определенный профессиональный опыт, они должны проработать не менее трех лет в отрасли. Желательно, чтобы у них появились какие-то специальные навыки — например, парашютные прыжки, легководолазная подготовка, может быть, какая-то начальная летная подготовка. И вот как раз на это их будут ориентировать здесь в ЦПК, а дальше, лет через пять-шесть, мы их с удовольствием будем ждать уже у нас для отбора. Они для нас будут понятные, знакомые люди, мы постараемся отслеживать впоследствии их карьеру и профессиональную реализацию.

— По словам руководства и Роскосмоса, и NASA, подписание очередного дополнения к соглашению о перекрестных полетах уже не за горами…

— Оно уже подписано, распространяется на следующие три полета. В 2025–2026 годах эта программа будет реализовываться.

— Можете рассказать, кто из наших космонавтов будет летать в эти годы на Crew Dragon, а какие астронавты будут готовиться в стенах ЦПК?

— Я пока не могу рассказать точно, потому что нет утвержденных экипажей. У нас очередной этап подготовки к полету на Dragon сейчас проходит Кирилл Песков. А в перспективе назначен может быть, например, Олег Платонов или Олег Артемьев.

— Вы имеете в виду, что они могут полететь на кораблях Dragon?

— Да, на американских кораблях. Это может быть и Олег Платонов, он уже проходит ознакомительную подготовку. Но решение за Межведомственной комиссией.

— В экипажах, которые с нашей стороны на МКС заявлены на ближайшие два года, состоит, например, Анна Кикина. Учитывая то, что она уже один раз летала на Crew Dragon, какая вероятность, что полетит на нем еще раз? Шансов больше, потому что у нее уже есть опыт, или меньше, потому что "пускай все попробуют"?

— Конечно, хорошо иметь многосторонний опыт, когда космонавт летал на нескольких космических кораблях. Это всегда лучше, потому что у него есть возможность сравнить, а в будущем, может быть, даже дать какие-то рекомендации с точки зрения управления перспективными кораблями. Хорошо, когда такой опыт накапливается.

Но это прежде всего определяется программой полетов, составом экипажа, психологическим взаимодействием в экипаже — изучается много обстоятельств. Есть и профессионально-психологическая комиссия в центре, которая рекомендует оптимальные назначения для каждого космонавта, — ее мнение тоже учитывается.

Решение будет приниматься исходя из конкретных дат запуска российских и американских кораблей. И я не исключаю, что не будет повтора, потому что Аня Кикина, например, сейчас назначена в экипаж именно на "Союзе" и, возможно, ее следующий полет как раз состоится на нашем корабле в качестве бортинженера.

— Вы говорите "американские корабли". Вы имеете в виду, что речь может идти не только о кораблях от SpaceX, но и, например, о Boeing Starliner?

— Пока что космонавты летают на Crew Dragon, но, конечно, в перспективе если испытания "Боинга" закончатся успешно, то будут летать и на них. На 2026 год запланирован один полет их корабля, но поскольку этот полет будет из разряда испытательных, в нем не предполагается участие российского космонавта. А в будущем, если этот корабль получит заключение о безопасности, рассмотрим вопрос о полетах наших космонавтов и на нем, если программа перекрестных полетов будет продолжаться.

— Проводится ли в ЦПК сейчас подготовка представителей космических программ других стран — партнеров России? Или, может быть, это ожидается в ближайшем будущем?

— Все экипажи Международной космической станции проходят подготовку на базах партнеров, участников этой программы, в том числе и в России. Кто назначается на полеты в составах экипажей МКС и в составах Crew Dragon, те приезжают в центр. У каждого есть свой объем подготовки в зависимости от функций.

— А если речь идет не о программе МКС — например, подготовка космонавта из Венесуэлы? Или пока что рано о таком говорить?

— Для представителя Венесуэлы у нас никакой подготовки не планировалось. Но ЦПК подобную подготовку может провести практически в любой момент — у нас есть соответствующий опыт, соответствующие знания, и поэтому если поступит задача подготовить иностранного космонавта для выполнения какого-то конкретного космического полета или для подготовки просто каких-то специалистов космической области, то мы это можем сделать. Но пока предметного разговора про подготовку представителей Венесуэлы у нас нет.

— В сентябре общекосмическую подготовку в стенах ЦПК начали четверо новичков. Как сегодня их работу оценивают специалисты, как идет подготовка?

— Пока каких-то критичных вопросов к результатам, которые они показывают, нет. Кандидаты справляются. Шесть или семь экзаменов они уже сдали, и сдали успешно.

— Сколько всего экзаменов?

— Сотни, если мы говорим обо всех этапах подготовки — ведь космонавт при назначении в новый экипаж каждый раз сдает экзамены.

А на подготовку одного космонавта к полету уходит никак не меньше шести лет. Даже опытный космонавт перед очередным полетом сдает около 20 экзаменов

— А в ходе начальной двухлетней общекосмической подготовки, которая у них два года длится, сколько приходится сдавать экзаменов?

— Около 30–40. И часто это не привычный формат экзамена, когда, сидя за партой, человек пишет ответы на вопросы из билета, а потом беседует с экзаменаторами. У нас подобных экзаменов как раз меньшинство, как и в чистом виде теории, потому что мы стараемся сразу выстраивать мостик между теорией и практикой.

Параллельно с теорией космонавты изучают и получают практические навыки. Как правило, наши экзамены — это зачетные тренировки. Космонавт выполняет конкретную задачу, а проверяющие засчитывают ему тренировку или нет. У нас нет пятибалльной школьной шкалы: либо сдал, либо — нет

— Осенью 2023 года вы говорили, что новым кандидатам в космонавты будет представлен курс по искусственному интеллекту, который будет в рамках как раз общекосмической подготовки. Они его уже проходят?

— Нет, они его еще не проходят, но курс такой действительно есть. Он уже готов. Занятия по нему начнутся ориентировочно в середине этого года. Читать курс будет летчик-космонавт Батурин Юрий Михайлович, который непосредственно его разрабатывал. За искусственным интеллектом прослеживается перспектива новых испытаний, исследований — это сегодня очень востребовано.

— Еще неизвестно, когда ожидается следующий отбор в отряд? Он будет открытый или закрытый?

— Конкретной даты нет, многое зависит от программы пилотируемых полетов, которая будет формироваться в ближайшие годы. Предварительно можно сказать, что в начале 2026 года мы готовы начать набор с тем прицелом, чтобы через год приступить к подготовке новых кандидатов.

— Возвращаясь к теме тренажеров — вы говорили еще несколько лет назад, что в своей итоговой конфигурации тренажер ПТК должен быть сдан за год до пилотируемого пуска. Такая цель остается?

— Да. Сейчас у нас в зале тренажеров кораблей "Союз" создается тренажер корабля для беспилотного полета, но это просто как задел, чтобы быстро его адаптировать под пилотируемый полет. И тогда уже потребуется немного доработок, чтобы его довести до состояния, аналогичного пилотируемому кораблю с точки зрения эргономики и органов управления. И задача состоит в том, чтобы за год этот тренажер подготовить так, чтобы космонавты приступили к отработке элементов программы полета.

— А в каком зале планируется тренажер для РОС разместить?

— Там, где сейчас у нас тренажеры российского сегмента МКС, — там мы будем строить комплексный тренажер Российской орбитальной станции.

— Компоновка останется такая же — один цельный комплекс?

— Да, комплекс. Подход мы сохраним, это будет комплекс с общей диспетчеризацией тренировок с единым вычислительным центром, который будет обеспечивать все тренажеры типовыми моделями космических объектов.

Будет комплексный тренажер, а еще — тренажер, на котором планируется отрабатывать ручные режимы управления кораблями. Вот этот тренажер мы тоже разрабатываем. Скорее всего, он у нас будет стоять в том зале, где размещены тренажеры кораблей.

— Когда планируется начать создание тренажеров РОС?

— В этом году. У нас начинается контракт с Роскосмосом на создание тренажеров Российской орбитальной станции.

— Первым модулем-тренажером станет научно-энергетический модуль (НЭМ)? Когда рассчитываете завершить его создание?

— Да, НЭМ. Его запуск сейчас намечен на 2027 год. И в 2027 году у нас тренажеры первых модулей уже будут созданы.

— А планируется ли, с учетом появления тренажеров для Российской орбитальной станции, дополнительно модернизировать гидролабораторию?

У нас планируется создание нескольких тренажеров Российской орбитальной станции

— С точки зрения самого объекта — нет, не планируется, потому что модернизация гидролаборатории недавно была закончена. Мы сейчас завершаем создание испытательно-тренажерного комплекса на ее базе. Внутри этого комплекса, конечно, будут использоваться гидромакеты модулей Российской орбитальной станции, а сама платформа, сама система управления модернизации не потребует.

— Не составит ли проблемы то, что в определенный период времени у нас ожидается одновременная эксплуатация двух станций? То есть можно ли будет тренироваться выполнять, например, задачи внекорабельной деятельности (ВКД) в один день на РОС, а в другой — на российском сегменте МКС?

— Гидролаборатория позволяет достаточно быстро менять состав модулей, которые находятся в воде, на которых космонавты тренируются. Если потребуется, и по задачам ВКД российского сегмента МКС, и по задачам Российской орбитальной станции сможем тренировать параллельно.

— Ранее главный конструктор станции Владимир Кожевников говорил, что ЦПК передал РКК "Энергия", по его словам, поименный список космонавтов, которые будут готовиться к первому полету на новом корабле. Расскажите, кто в этом списке? Речь идет об экипаже или о таком общем списке людей, которые будут готовиться?

— Речь идет об общем списке. Пока, конечно, никакие экипажи у нас не назначались, потому что нужны точные даты, расклад по другим программам — ведь опытные космонавты могут требоваться на разных этапах полета и МКС, и РОС. Поэтому речи о персональном назначении на полеты пока не идет. Но сама по себе группа уже определена, и эти космонавты прежде всего настроены на то, чтобы сопровождать создание изделий летных образцов. Космонавтов сейчас активно привлекают для оценки эргономических характеристик изделия или для оценки путей организации деятельности космонавта внутри изделия.

А с точки зрения состава группы — там есть и летавшие на МКС космонавты, например, командир отряда Олег Кононенко. Он сейчас в отряде самый опытный космонавт. Алексей Овчинин и Сергей Рыжиков — тоже опытные космонавты. Также там есть и космонавты, которые в ближайшее время, возможно, выполнят свои первые космические полеты. Например, Алексей Зубрицкий, который сейчас готовится в экипаже "Союза МС-27", он тоже в этой группе. Мы эту группу попытались сделать представительной, чтобы были как опытные, так и перспективные космонавты.

— То есть это, с одной стороны, не конкретный экипаж из, скажем, четырех человек, но и не весь отряд?

— Нет, конечно. Это выбранные люди, у которых есть возможность сопровождать сейчас разработку систем, и люди, у которых после выполнения очередных полетов будет такая возможность на последующих этапах.

— В прошлом году вы говорили о филиале ЦПК на космодроме Восточный в преддверии начала пилотируемых полетов с него. Как сейчас идет работа по его созданию?

— Юридически филиал создан, у нас там есть свой офис. Пока нет сотрудников — предполагается набрать их в 2025 году, потому что сейчас начинается работа над проектированием нашего комплекса на космодроме Восточный.

И вот с этого момента необходимо более активное привлечение Центра подготовки космонавтов, поскольку мы непосредственно заинтересованы в качественном создании этого объекта. Поэтому в 2024 году филиал был создан де-юре, де-факто в 2025 году он начнет функционировать.

Илья Врубель