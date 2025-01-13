Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН

ИМЭМО РАН: Россия заняла третье место по индексу морских сил после США и Китая

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия занимает уверенное третье место по индексу морских сил и средств (ИМС-24), пропустив вперед США и Китай, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.

Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году.

"Крупнейшим военным флотом располагают США, с большим отрывом опережающие Китай, Россию и Японию. Наконец, США лидируют и в категории атомного флота, а Россия находится на втором месте, заметно опережая Китай. Собственно, категории атомного флота и флота ледовитых морей, в которой на долю России приходится 51%, обеспечивают ее уверенное третье место в ИМС-24", - следует из анализа ИМЭМО РАН.

За прошедший год положение стран в первой четверке не изменилось. Однако в отличие от предыдущих периодов у Китая уже второй год подряд отмечается сокращение индекса, сейчас с 240 395 баллов (ИМС-23) до 239 434 (ИМС-24), а у США после небольшого роста в предыдущем периоде снова наблюдалось уменьшение с 508 580 до 492 660 баллов. При этом рост отмечался у России с 203 193 до 207 398 и у Японии – с 74 247 до 78 732 баллов.

Основное влияние на ИМС стран оказывают колебания в их индексах военно-морского флота (ИВФ). В данном индексе это заметно для США и Японии. Однако у Китая небольшой рост ИВФ-24 не компенсировал снижение в категориях научно-исследовательского флота и флот для ледовитых морей. России же рост в последней категории принес почти столько же баллов, что и увеличение ИВФ-24.

Крупнейшим флотом научно-исследовательских судов (НИС) в мире располагает Китай, который в 1,3 раза превосходит идущую на втором месте в данной категории Россию. Высокое место России обусловлено наследством СССР, который владел крупнейшим научным флотом в мире. В данной категории также есть проблема с запаздыванием информации о списании судов или их продаже другим странам. В случае с Россией неясен современный статус ряда судов, построенных еще в советское время.

Впрочем, в мире достаточно много научно-исследовательских судов, построенных очень давно, чей современный статус неясен. Поэтому похожие статистические сложности есть и в отношении других стран, например Китая и США. Поэтому нельзя исключать сюрпризов в данной категории в следующих выпусках индекса.

В категории атомного флота у США - безусловное лидерство, на втором месте - Россия, далее с большим отставанием тройку замыкает Китай. Однако гражданскими судами с атомной силовой установкой не обладает ни одна другая страна, кроме России. При этом в 2023 году из четырех кораблей с атомной силовой установкой, построенных в мире, на Россию пришлось два, на США и Францию - по одному. Годом ранее из шести таких судов на Россию пришлось три, на США - два, на Великобританию - одно.