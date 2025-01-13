Отключение последнего ядерного реактора Тайваня доведёт объём импорта электроэнергии острова до 100 процентов

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Тайвань, почти полностью зависящий от импортируемой энергии, планирует вывести из эксплуатации свой последний атомный реактор. Однако возобновляемые источники энергии, в том числе ядерные, могут хоть как то поддержать его перспективные планы по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году.

В ближайшее время Тайбэю предстоит сделать выбор. Либо вывести из эксплуатации единственный оставшийся на острове ядерный энергетический реактор в рамках политики поэтапного отказа, либо продолжить использовать атомную энергию для удовлетворения растущих объёмов электропотребления. Выбор нелегок, поскольку остров взвешивает давние проблемы энергобезопасности против амбиций по достижению нулевого уровня выбросов. Собственные ли это амбиции или навязываемая извне доктрина, вопрос открытый.

На этом фоне тайваньские энергетики рассматривают возможность строительства центральных хранилищ ядерных отходов, поскольку его нынешние временные хранилища были рассчитаны только на 40 лет. Они также обсуждают требования для работы с высокоактивными ядерными отходами, чтобы продолжить использование атомной энергии. Об этом сообщило местное издание Taipei Times со ссылкой на неназванный источник.

Проверка и утверждение мест размещения полигонов для ядерных отходов могут быть завершены к 2028 году. А геологические исследования, испытания на площадке и подземная лаборатория могут закончиться только к 2029 году, говорят эксперты.

Тайваньские энергетики почему-то очень поздно задумались над этим вопросом. Предложения и их обсуждения начались только сейчас, исследования займут не менее 3-х лет, а дата вывода из эксплуатации последнего тайваньского ядерного реактора – 17 мая 2025 года.

В июле прошлого года остров уже вывел из эксплуатации один из двух реакторов на атомной электростанции Мааньшань в связи с истечением срока действия 40-летней лицензии в соответствии с политикой поэтапного отказа. В результате на острове остался только один работающий реактор, а ядерная энергетика опустилась до 2,8 процента от общего энергетического потребления острова.

Тайвань, имеющий очень скудные внутренние энергетические ресурсы, импортирует более 97 процентов необходимой ему энергии, в том числе для таких критически важных компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем с рыночной капитализацией более 1 триллиона американских долларов.