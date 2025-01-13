Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине - Белый дом

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии.

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что считает необходимым продолжение военной помощи Киеву, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в ее борьбе за свободу, чтобы украинский народ мог обеспечить справедливый и прочный мир, которого он заслуживает", - говорится в сообщении.

Байден также заявил об усилиях США в этом направлении для "укрепления позиций (Киева - ИФ) по отношению к России".

Американский президент напомнил, что за последние несколько месяцев США поставили Украине "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", а также объявили о новом пакете санкций против российского энергетического сектора.