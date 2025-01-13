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Интерфакс-АВН

Дания намерена укрепить оборону Гренландии новыми патрульными кораблями и самолетами F-35 - СМИ

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - Датское правительство предложило закупить два новых патрульных корабля, намерено модернизировать аэропорт в Кангерлуссуаке для переброски самолетов F-35 в целях укрепления военного присутствия в Гренландии, сообщают западные СМИ.

Кроме того, Копенгаген хочет увеличить число патрулей на собачьих упряжках.

Ранее Дания уже направила $400 млн на усиление патрулирование над северной частью Атлантического океана и над Арктикой при помощи беспилотников дальнего действия.

СМИ отмечают, что после более десяти лет сокращения оборонных расходов Дания в 2024 году выделила $26 млрд на 10 лет на укрепление военных сил. В пятницу датские законодатели начали давно откладывавшиеся переговоры по поводу того, как лучше потратить эти деньги.

В данный момент для обеспечения безопасности Гренландии привлечены четыре корабля, один патрульный самолет и 12 патрулей на собачьих упряжках.

Между тем, избранный президент США Дональд Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты американских национальных интересов. "Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил Трамп 7 января. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

Гренландский премьер Муте Эгеде, которому весной предстоят всеобщие выборы, уже не раз публично выступал за независимость острова.

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Страны
Дания
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Продукция
F-35
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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