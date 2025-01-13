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Военное обозрение

Politico: Дании нечем защищать Гренландию от США, так как вся военная техника передана Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Дания пожертвовала своей армией ради Украины и вряд ли сможет что-то противопоставить США, которые хотят захватить Гренландию. Об этом сообщает Politico.

Силы США и Дании несопоставимы, датская армия и так мала по сравнению с американской, а тут еще помощь Украине лишила датчан тяжелой бронетехники и артиллерии, поскольку все свои танки и САУ они отдали Зеленскому. Так что в случае, если США захотят присоединить Гренландию к себе, Дании нечего будет этому противопоставить.

Издание сравнило военные возможности США и Дании, заявив, что несопоставимы. США имеют самый огромный в мире военный бюджет в 948 млрд долларов, тогда как Дания — 9,9 млрд. Численность войск США — 1,3 млн человек, в том числе размещенных в Гренландии. У датчан одна из самых маленьких армий в мире — 17 тысяч человек. О каком противостоянии здесь можно говорить, у Дании больше шансов будет, если она начнет защищаться юридически. Тем более, что по договору от 1951 года США обязались перед Данией защищать Гренландию от нападения.

У Дании может быть больше шансов, если она обратится к юристам. Копенгаген мог бы спросить их, обязан ли ЕС каким-то образом защищать Гренландию; может ли он ссылаться на положения общей обороны НАТО против нападения самого крупного члена альянса; и каковы обязательства Вашингтона по договору 1951 года.

- пишет издание.

Между тем Трамп не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль. Возникает вопрос, а в этом случае должны ли США защищать остров от самих себя согласно подписанному договору?

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