США претендуют на "вершину мира". Чем обернется арктическая экспансия Пентагона - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о том, что скрывают под собой с военной точки зрения притязания США на Гренландию и Канаду и грозит ли это эскалацией напряженности в Арктике

В 1 200 км к северу от полярного круга в прибрежной долине Баффинова залива Гренландии развернута самая северная военно-космическая база США Питуффик, известная до 2023 года как авиабаза Туле. Девиз ее — "Вершина мира". И правда — это самый северный военный объект в арсенале Пентагона.

Основное актуальное предназначение базы — разведка и мониторинг Арктической зоны в рамках отслеживания военной активности России в регионе. Кроме того, Питуффик является неотъемлемым компонентом системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН) объединенного американо-канадского командования воздушно-космической обороны Северо-Американского континента NORAD.

В настоящее время Питуффик структурно замыкается на "Космическую базу "Дельта 1" (Space Base Delta 1, SBD 1) — подразделение Космических сил США, основанное 24 июля 2020 года со штаб-квартирой на базе Космических сил Петерсон в Колорадо-Спрингс. К ведению SBD 1 помимо Питуффика относятся ключевые объекты на станциях Шривер и Шайенн-Маунтин в Колорадо, а также Нью-Бостон в Нью-Гэмпшире и Каена-Пойнт на Гавайях.

Бенефициары милитаризации Арктики

Основным средством космического мониторинга с позиций Гренландии выступает радиолокатор AN/FPS-132 — один из важнейших компонентов СПРН, обладающий наибольшим потенциалом по дальности обнаружения и количеству сопровождаемых объектов среди стационарных радиолокаторов в арсенале Космических сил США.

Эти надгоризонтные радиолокационные станции входят в серию РЛС SSPARS (Solid State Phased Array Radar System, "Полупроводниковый радар с фазированной антенной решеткой"), разработаны и произведены одним из лидеров американского ВПК — Raytheon (ныне в составе концерна RTX). Стоимость одного радара AN/FPS-132 Block 5 EWR, поставленного в 2013 году в интересах Вооруженных сил Катара, составила $1,07 млрд.

Именно Raytheon выступает одним из основных бенефициаров милитаризации Арктического региона и нашпиговывания союзников США по НАТО элементами СПРН.

Работает станция в частотном диапазоне 420–450 МГц с дальностью обнаружения до 5 тыс. км (до западных границ РФ от Питуффика порядка 4 тыс. км, до арктических военных объектов — 2–3 тыс. км). Антенный пост радиолокатора представляет собой усеченный тетраэдр высотой около 35 м, на гранях которого находятся полотна активных фазированных антенных решеток диаметром около 28 м.

Любопытным фактом является то, что эти изделия наряду с другими средствами СПРН равномерно развернуты Космическими силами США практически во всех уголках нашей планеты — в зонах приоритетного геополитического интереса, обеспечивая глобальный контроль обстановки с помощью наземных станций. Выполняют эти радары и функцию закрепления военно-политического влиянии США.

Например, еще в 2000 году РЛС этого типа, но устаревшей модификации AN/FPS-115, несмотря на протесты Пекина, была поставлена Тайваню и размещена в горной местности в уезде Синьчжу, обеспечивая покрытие практически всего континентального Китая. Все собранные данные при этом в режиме реального времени поступают командованию Космических сил США, эксплуатационные расходы обеспечиваются по линии Тайбэя. Удобно и практично.

Возвращаясь к Арктической зоне, — на территории Норвегии размещено еще два элемента американской СПРН. С 1998 года в пригороде Варде развернут радар AN/FPS-129 Have Stare, известный также как Globus-II, мощностью 200 кВт. Заявленная публичная цель — сбор информации о космическом мусоре в целях обеспечения безопасности космических запусков. Однако географическое расположение радара однозначно указывает на его истинное предназначение: слежение за пусками российских ракет-носителей с полигона Плесецк и вывода на орбиту полезной нагрузки в интересах военных.

Также под предлогом "научного использования" в Скандинавии развернут радарный комплекс EISCAT, который является частью программы Европейского космического агентства по повышению осведомленности о космическом пространстве (SSA). Сам радар дислоцирован на норвежском Шпицбергене, дополнительные приемные станции — в Финляндии (Соданкюля) и Швеции (Кируна). С учетом вхождения в 2024 году двух последних стран в НАТО можно сделать вывод, что они приоритетно выполняют функцию элементов глобальной СПРН в рамках всего блока на арктическом направлении.

Переброска F-35 в Гренландию

Кроме того, сохраняя предназначения прежней авиабазы, в Питуффике несут боевое дежурство истребители CF-18 Hornet Королевских ВВС Канады. С 2023 года к ним присоединились истребители пятого поколения F-35 Lightning II — единственный сертифицированный носитель термоядерного оружия 5-го поколения, который при поддержке заправщиков вполне способен наносить удары по военным объектам России в Арктической зоне.

Данный формат применения F-35 на регулярной основе отрабатывается в рамках ежегодных учений NORAD Operation Noble Defender, направленных на "защиту США и Канады от угроз со всех направлений и в любой среде".

Во многом переброска F-35 в Гренландию является работой на перспективу под предлогом решения текущих задач. Тут уже прорисовывается второй основной бенефициар милитаризации Арктики — американская корпорация Lockheed Martin, активно насыщающая страны блока НАТО своими изделиями.

Опять же, решается ключевая эксплуатационная задача — адаптация летного состава к действиям в суровых климатических условиях Арктики, тестирование возможностей самих истребителей, а также отработка сценариев взаимодействия и слаживания с региональными союзниками.

Вместе с тем мы можем наблюдать рассредоточение сил противника вдоль всего полярного круга с формированием многоуровневой системы СПРН, ПРО/ПВО и развертыванием наступательных компонентов, в том числе высокоточного оружия.

Оперативные группы

Не исключено, что следующим тактом милитаризации приарктического пространства стран НАТО выступит размещение дополнительных многопрофильных оперативных групп MDTF, оснащенных в том числе перспективными гиперзвуковыми комплексами Dark Eagle, об успешных тестовых пусках которого недавно отчитался основной подрядчик Lockheed Martin.

С учетом дальности действия порядка 3 тыс. км эти системы потенциально способны поражать отдельные военные объекты России в Арктической зоне. В том числе, например, угрожать нашей базе "Арктический трилистник", размещенной на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа в 900 км от Северного полюса.

Поэтому Гренландия и Канада для США — это не просто плацдармы будущей арктической экспансии. Это оптимальные инструменты проецирования военного присутствия во всем Северном полушарии, в том числе в рамках наращивания потенциала многопрофильных операций.

Их статус был предопределен географией и неуемными на актуальном историческом этапе амбициями Вашингтона.