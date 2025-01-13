Войти
ТАСС

N-tv: ФРГ может поставить Киеву крупные партии оружия в первой половине года

332
0
0
БМП Marder
БМП Marder.
Источник изображения: AP Photo/ Gregor Fischer

По информации телеканала, будут поставлены, в частности, 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты Marder, а также еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Власти Германии планируют передать Киеву в первой половине текущего года крупные партии вооружений. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, будут поставлены, в частности, 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты (БМП) Marder, а также еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS. Кроме того, пакет включает в себя 16 гаубиц, две пусковые установки Patriot, семь зенитных самоходных установок Gepard с 120 тыс. снарядов.

Украина также получит 3,5 тыс. ударных беспилотников фирмы Helsing, шесть вертолетов Sea-King с вооружением и 250 тыс. артснарядов. Запланированы поставки и других вооружений, отметил телеканал.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 08:33
  • 2
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 05:34
  • 108
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 13.01 01:27
  • 6948
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 14:46
  • 1439
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»
  • 11.01 09:25
  • 0
Европейские «непризнатели»
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?