N-tv: ФРГ может поставить Киеву крупные партии оружия в первой половине года

По информации телеканала, будут поставлены, в частности, 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты Marder, а также еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Власти Германии планируют передать Киеву в первой половине текущего года крупные партии вооружений. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, будут поставлены, в частности, 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты (БМП) Marder, а также еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS. Кроме того, пакет включает в себя 16 гаубиц, две пусковые установки Patriot, семь зенитных самоходных установок Gepard с 120 тыс. снарядов.

Украина также получит 3,5 тыс. ударных беспилотников фирмы Helsing, шесть вертолетов Sea-King с вооружением и 250 тыс. артснарядов. Запланированы поставки и других вооружений, отметил телеканал.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.