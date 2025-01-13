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Военное обозрение

Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индии пополнились шестой и последней в серии дизель-электрической подводной лодкой класса «Кальвари» («Скорпен»). Об этом сообщает пресс-служба государственной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL).

Индийский флот получил шестую и последнюю из построенных на верфи индийской компании Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбаи дизель-электрических подлодок класса «Кальвари» (Скорпен). Данная субмарина получила название Vaghsheer (Вагшир) в честь индийской подводной лодки, вступившей в состав ВМС Индии в 1974 году. На воду ее спустили 22 апреля 2022 года, после чего достроили и провели все необходимые испытания.

Поставка шести подводных лодок, а именно Kalvari, Khanderi, Karanj, Vela, Vagir и теперь Vaghsheer, подтвердила членство Индии в эксклюзивной группе стран, строящих подводные лодки,

- говорится в сообщении компании.

Подлодки «Кальвари» призваны заменить в ВМС Индии устаревшие подлодки класса «Синдукуш» («Кило») и «Шишумар» (Тип-209/1500).

Основным предназначением подлодок этой серии является борьба с подводными лодками и кораблями противника. Строились они без воздухонезависимой энергетической установки, но с учетом возможности установки ВНЭУ в процессе модернизации в будущем.

Длина подлодок – 67,5 метра, ширина – 6,2 метра, водоизмещение надводное – 1615 тонн (подводное – 1775 тонн). Субмарина оснащена 360 аккумуляторными батареями, каждая из которых весит 750 кг. Максимальная скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 44 человека, включая восемь офицеров. Вооружение ДЭПЛ – 533-мм торпеды SUT 266, противокорабельные ракеты SM-39 «Экзосет» и мины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Kalvari
Компании
Mazagon Dock
Проекты
209 тип
ВНЭУ
1 комментарий
№1
13.01.2025 01:43
Нельзя заигрывать с Францией.Мы в свое время пытались построить "Мистрали" что из этого вышло? Французы разорвали договор когда дело пошло к ЗХИ.
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