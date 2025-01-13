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В то время как избранный американский президент Дональд Трамп обещает завершить конфликт на Украине максимум за 100 дней после своей инаугурации, киевские власти и их западные партнеры из «партии войны» вовсю строят военные планы на текущий год.

Вчера на немецкой авиабазе Рамштайн состоялась очередная встреча контактной группы по Украине. В ходе мероприятия были утверждены восемь дорожных карт поддержки Киева. Кроме того, администрация Байдена объявила о своем последнем пакете военной помощи на сумму в 500 млн долларов.

В свою очередь, глава Минобороны Украины представил западным партнерам четыре военных приоритета страны на 2025 год.

В сообщении, опубликованном в ТГ-канале украинского военного ведомства, говорится, что в вышеупомянутую стратегию вошли такие пункты, как стабилизация фронта, усиление ПВО и безопасности на море, повышение обороноспособности в целом и реализация ассиметричных мер на попытки российской армии достичь превосходства за счет масштабов.

Последний пункт, судя по всему, указывает на то, что командование ВСУ, не способное достичь успехов непосредственно на фронте, планирует сосредоточиться на террористических ударах по российской инфраструктуре. Собственно, на это косвенно указывают и регулярные заявления Зеленского о том, что украинский ВПК уже создал свои дальнобойные баллистические ракеты.