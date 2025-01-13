Войти
ТАСС

Глава МО Польши сообщил о негативном настрое после встречи в формате "Рамштайн"

317
0
0
Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что это связано с имеющимися трудностями в боевых действиях и усталостью украинцев от конфликта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, поскольку Украина испытывает существенные трудности в боевых действиях с РФ и украинцы устали от конфликта. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Прежде всего, настрой [после встречи в формате "Рамштайн"] не положительный - я должен это прямо сказать", - отметил политик. "Так происходит по нескольким причинам. Во-первых, тяжелая ситуация на Украине. <...> Ситуация на линии фронта на самом деле очень тяжелая, усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело", - добавил он.

9 января на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ состоялось 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок Украине. Оно может стать последним для этого формата, поскольку новая администрация в Белом доме может изменить подход к поддержке Киева, полагает Косиняк-Камыш. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 08:33
  • 2
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 05:34
  • 108
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 13.01 01:27
  • 6948
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 14:46
  • 1439
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»
  • 11.01 09:25
  • 0
Европейские «непризнатели»
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?