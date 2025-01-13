Глава МО Польши сообщил о негативном настрое после встречи в формате "Рамштайн"

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что это связано с имеющимися трудностями в боевых действиях и усталостью украинцев от конфликта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, поскольку Украина испытывает существенные трудности в боевых действиях с РФ и украинцы устали от конфликта. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Прежде всего, настрой [после встречи в формате "Рамштайн"] не положительный - я должен это прямо сказать", - отметил политик. "Так происходит по нескольким причинам. Во-первых, тяжелая ситуация на Украине. <...> Ситуация на линии фронта на самом деле очень тяжелая, усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело", - добавил он.

9 января на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ состоялось 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок Украине. Оно может стать последним для этого формата, поскольку новая администрация в Белом доме может изменить подход к поддержке Киева, полагает Косиняк-Камыш.