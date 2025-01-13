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Военное обозрение

США и Южная Корея подписали соглашение об экспорте ядерных технологий в третьи страны

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея и США подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), касающийся принципов экспорта ядерных технологий и сотрудничества в данной сфере. Данное событие состоялось в тот же день, когда лидеры Южной Кореи и Чехии подтвердили свою приверженность реализации крупных проектов, включая расширение АЭС Дукованы в Чехии, пишет портал World Nuclear News.

Документ был подписан в присутствии министра промышленности Южной Кореи Ан Док Гына и министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Сегодня Соединенные Штаты и Республика Корея подтвердили наше общее стремление к развитию мирной ядерной энергии. Вместе мы усиливаем энергетическую безопасность, боремся с климатическим кризисом и обеспечиваем более безопасный мир

- позднее написала Грэнхолм у себя в соцсети.

В ходе пресс-конференции представители министерств обоих государств подчеркнули, что страны сотрудничают в области гражданской ядерной энергетики уже более 70 лет. Основой этого партнерства является общее стремление использовать ядерные технологии исключительно в мирных целях при соблюдении высочайших международных стандартов безопасности, защиты и нераспространения.

В свою очередь, как говорится в материале, подписанный меморандум создает основу для дальнейшего взаимодействия США и Республики Корея в экспорте ядерных технологий в третьи страны.

Стоит напомнить, что Сеул активно продвигает свои ядерные технологии за рубежом. В августе 2024 года чешское правительство выбрало корейскую компанию Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) в качестве партнера для строительства четырех новых энергоблоков для АЭС. В свою очередь, реактор APR1000, разработанный Южной Кореей, основан на технологии американской компании Westinghouse, что требует согласования его экспорта с правительством США.

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