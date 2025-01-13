Британия и союзники направят Украине 30 тыс. новых БЛА в рамках международной коалиции

ЦАМТО, 10 января. Великобритания и союзники направят Украине 30 тыс. новых БЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении британского Минобороны, опубликованном в 9 января на сайте правительства страны.

"Украине будет направлено 30 тыс. новых БЛА после размещения контрактов на 45 млн. фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", – сказано в заявлении.

Финансирование производства новых БЛА возьмут на себя Великобритания, Латвия, Дания, Швеция и Нидерланды, говорится в документе.