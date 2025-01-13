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ЦАМТО

Остин: конфликт на Украине позволил США вложить 70 млрд. долл. в национальный ОПК

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Шеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ЦАМТО, 10 января. Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 млрд. долл. в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 9 января министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 млрд. долл. внутри страны", – сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря о влиянии конфликта на Украине на американский оборонно-промышленный комплекс.

Глава Пентагона добавил, что эти инвестиции пошли на производство оружия для пополнения собственных армейских складов США, а также для поставок Киеву.

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