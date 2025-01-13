«ЕС возьмёт на себя это лидерство»: Каллас заявила о готовности Евросоюза заменить США в вопросе дальнейшей поддержки Украины

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Украина не останется одна против России, Евросоюз готов взять на себя поддержку Киева, если США прекратят поставку военной помощи. С таким заявлением выступила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет Politico.

Евросоюз готов подхватить падающее из рук США знамя борьбы с Россией, взяв на себя все расходы по поддержке воюющей Украины. Будем надеяться, что бывший эстонский премьер знает, о чем говорит, и это заявление не останется просто заявлением, ведь для того, чтобы содержать режим Зеленского, понадобится очень много средств, а их у ЕС нет. Да и сама Каллас это понимает, потому что тут же добавляет, что «надеется» на продолжение поддержки США, ведь Вашингтон не хочет, чтобы Россия была «самой сильной в мире».

Я действительно уверена, что все остальные члены ЕС, а также, надеюсь, и Соединенные Штаты, готовы и дальше оказывать поддержку Украине. Европейский союз также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты не захотят,

- заявила Каллас.

Заявление прозвучало на фоне сообщений, что прошедшая 9 января 2025 года встреча контактной группы по Украине «Рамштайн» может стать последней, так как будущая администрация Трампа намерена прекратить поддержку Украины. В Европе после этого «зашевелились», выразив надежду, что какая-нибудь из стран заменит США, взяв на себя функции председателя. Например, Германия.

На Украине уже заявили, что следующий «Рамштайн» состоится в феврале, но это спекулятивное заявление, ничего под собой не имеющее. Пока официально никакие сроки не определены, все ждут инаугурации Трампа и его действий.