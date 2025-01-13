"Не хватало только, чтобы от нас потребовали начать учить русский" (Die Welt, Германия)

Полковник Вюстнер: 2025 год станет решающим для германских вооруженных сил

Текущий год станет решающим для немецких вооруженных сил, предупреждает глава Союза военнослужащих Германии генерал Вюстнер в интервью Welt. По его мнению, германские ВС "голы как сокол", в том числе из-за поставок помощи на Украину.

Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt)

2025 год станет решающим для немецких вооруженных сил, предупреждает глава Союза военнослужащих Германии. Вплоть до недавнего времени процесс перевооружения армии перед лицом "российской угрозы" шел слишком медленно, отмечает полковник Вюстнер. Кроме того, описание сложившегося тяжелого положения страдает отсутствием "правдивости". В интервью полковник называет конкретные недостатки.

50-летний полковник Андре Вюстнер с 2013 года возглавляет Союз военнослужащих ФРГ. Почти ежедневно ему поступают просьбы о помощи от военнослужащих: не хватает оружия, солдат, денег – а также соответствующих структур и политической воли, чтобы достаточно быстро исправить положение.

Welt: Господин Вюстнер, незадолго до Рождества, выступая перед правительственным комитетом по обороне, Вы заявили, что германские вооруженные силы "голы как сокол" – и это спустя три года после того, как канцлер провозгласил наступление поворотного момента в политике безопасности. Как Вы пришли к такому выводу?

Андре Вюстнер: Я просто описываю нынешнее состояние наших вооруженных сил – возможно, при этом немного преувеличиваю, чтобы привлечь внимание к проблеме. Принимается слишком мало мер – и слишком медленными темпами – и я хотел бы обратить на это внимание политиков. Почему? Потому что не хочу вновь пережить нечто наподобие того, что происходило в недели, последовавшие за 22 февраля 2022 года. После начала российской военной операции многие министры и парламентарии говорили мне: "Господин Вюстнер, мы просто не знали! Мы не понимали, что на вооружении у нашей армии слишком мало систем вооружения, которые, к тому же, едва готовы к развертыванию. Что боеприпасов почти не осталось. Что переориентация на национальную и союзную оборону, о которой уже говорилось в Белой книге 2016 года, окажется настолько дорогостоящей.

— Что конкретно означает "гол как сокол"?

— Качественная оперативная готовность вооруженных сил не соответствует [масштабам] угрозы, как эту ситуацию описывал в том числе и Борис Писториус. Министр утверждает, что всего через несколько лет нам придется существовать в условиях нападения России на территорию НАТО; а уже сегодня мы подвергаемся гибридной атаке. А мы не можем развернуть вооруженные силы и поддерживать их на том же уровне во всех измерениях – ни количественно, ни качественно, – в том числе из-за осуществления поставок необходимой помощи на Украину. Министр, конечно, отлично начал, но не смог реализовать до конца все свои идеи. Ключевыми словами здесь являются "форма организации обороны", или увеличение оборонного бюджета. Именно поэтому новому правительству придется ускориться. По моему опыту, темпы возрастут только при наличии прозрачного подхода к проблеме дефицита: правдивость и обороноспособность тесно взаимосвязаны.

— Федеральное правительство пообещало НАТО с января 2025 года предоставить в распоряжение альянса 10-ю бронетанковую дивизию бундесвера в полной боевой готовности для выполнения задач по обороне организации. И вот сегодня можно ли сказать, что этот план реализован?

— Вопреки всем предпринятым усилиям по закупкам все еще не хватает ряда важных компонентов, например, из области ПВО. Кроме того, для оснащения этой дивизии было изъято все возможное из других подразделений. Так что, в связи с реорганизацией бригады для Литвы, дефицит не уменьшается, а увеличивается.

— А как обстоят дела в сфере гражданской обороны, то есть защиты населения и борьбы со стихийными бедствиями?

— Здесь все тоже непросто. В области внутренней безопасности также необходимо понимать, особенно на фоне гибридных угроз, что федеральное правительство и правительства федеральных земель несут огромную ответственность за защиту важнейших объектов инфраструктуры и населения. Вооруженные силы могут консультировать по таким вопросам, но ни в коем случае не брать на себя задачи центрального и местных правительств в области гражданской обороны. Это еще одна сфера, в которой новому правительству придется наверстывать упущенное. Кроме того, мы, граждане, должны понимать, что нам нужно самим создавать резервы, например, для того, чтобы на протяжении нескольких дней обходиться без электричества, воды или возможности купить необходимые товары в магазинах.

— Генерал-лейтенант Герт Нултч, ответственный за вопросы планирования в министерстве обороны, отказывает возглавляемому вами Союзу в праве оценивать ситуацию, поскольку у вас нет доступа к конфиденциальным документам. Так что, вы просто спекулируете?

— Я хотел бы отметить, что он не противоречит нам в этом вопросе. В принципе, наши компетенции по оценке ситуации проистекают из того факта, что члены нашей организации работают на всех уровнях системы вооруженных сил и обладают соответствующим опытом. Мы представляем интересы более 200 тысяч военнослужащих и гражданских служащих бундесвера и обсуждаем ситуацию в различных форматах и во всех подразделениях, будь то в Германии, Литве или Брюсселе – везде, где присутствуют германские вооруженные силы. Возможно, мы не знакомы со всеми засекреченными документами, существующими в министерстве, но нам это и не нужно. Члены нашего союза предоставляют нам очень подробные обзоры ситуации. Кстати, достаточно владеть элементарными навыками арифметики, чтобы прийти к выводу, что в некоторых областях за последние годы с вооружения было снято больше техники, чем поставлено.

— Министр обороны Борис Писториус гордится тем, что внес в парламент множество законопроектов о закупках. Достаточно ли этого?

— Это весьма похвально, особенно если учесть, что Писториус занимает эту должность менее двух лет. Тем не менее, хочу сказать, что речь о предложениях по закупкам идет не только формально. Армия оценивает фактический приток материалов – и соизмеряет его с поставленной министром целью к 2029 году обеспечить обороноспособность и устойчивость вооруженных сил. И тут необходимо сказать, что у нас все еще есть серьезные пробелы, в частности, в сухопутных войсках, в организации командования и управленческих процессов, логистике, медицинском обслуживании, радиоэлектронной борьбе, дальнобойной артиллерии, и не в последнюю очередь в том, что связано с беспилотниками и системами противовоздушной обороны.

— Генерал-лейтенант Харальд Ганте написал в своей колонке в специализированном военном журнале, что сухопутные войска удастся полностью оснастить только к середине 2035 года. Немного поздновато, нет?

— Многие военнослужащие, читая эти строки, [скептически] качали головой. Не хватает еще только, чтобы нас попросили выучить русский язык и подать сведения о наличии иностранного вида на жительство. Если серьезно, то высказанные им соображения, по сути, подтверждают мою аналитику: мер слишком мало, и принимают их чересчур медленно. В идеале следующее правительство должно наметить пути разрешения этой проблемы уже в соглашении о формировании коалиции.

— Страны-члены НАТО хотят к концу 2025 года согласовать новые цели по наращиванию потенциала. Означает ли это, что разрыв между желаемым и возможным еще увеличится?

— Генерал Кристофер Каволи, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, получил от глав государств и правительств стран-участниц альянса приказ организовать оборону организации таким образом, чтобы можно было успешно защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Оборонное планирование было составлено соответствующим образом и получило одобрение на политическом уровне. Теперь вопрос о том, получится ли обеспечить соответствующий военный потенциал, зависит от стран-членов. И у меня есть все основания полагать, что к концу 2025 года Германии также придется взять на себя более весомые обязательства в сфере обороны.

Ко всему вышеперечисленному добавляется неопределенность, связанная с грядущими действиями избранного президента США Трампа. Мне кажется очевидным, что он потребует от нас, европейцев, начать прикладывать еще больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Я не исключаю, что США сократят предоставленные Европе конвенциональные возможности, поскольку основным интересующим их направлением является Индо-Тихоокеанский регион. Так что у нас уже есть проблемы с выполнением наших текущих обязательств. К концу 2025 года у нас появятся новые, дополнительные цели по наращиванию потенциала. Чтобы их достичь, понадобится приложить еще больше усилий на всех уровнях.

— Как Вы оцениваете будущие потребности в финансировании оборонного сектора?

— Я предполагаю, что в период работы следующего правительства оборонный бюджет придется значительно увеличить, достаточно быстро перейдя от нынешних показателей в 52 к примерно 90 миллиардам евро. Но деньги – лишь один из компонентов проблемы. Вопрос также в том, как мы сможем еще эффективнее использовать дополнительные мощности. Придется производить дальнейшую корректировку законодательства о закупках. И наращивать оборонный потенциал отрасли – как внутри страны, так и в Европе. На сегодняшний день Россия в условиях перевода экономики на военные рельсы за три месяца производит больше оружия и боеприпасов, чем Европа за год.

— Насколько велика потребность армии в людях?

— Она превышает текущий целевой показатель в 203 300 человек, которого нам уже много лет не удается достичь. Генеральный инспектор упоминал показатель в 460 тысяч солдат и резервистов. Мне кажется, что следующему правительству придется найти и принять другую форму обеспечения обороны. С теми инструментами, которые находятся в нашем распоряжении на сегодняшний день, у нас не получится достичь показателей роста, необходимых для реализации задач по обороне и сдерживанию. Однако я хотел бы сразу отметить, что одна только форма организации обязательной военной службы, как бы хорошо она ни была организована, не решит проблему полностью. Потому что нехватку квалифицированной рабочей силы, в которой мы в армии также нуждаемся – специалистов – новая форма организации обязательной военной службы не покроет. Чтобы сохранять конкурентоспособность, нам нужно разработать новые, более привлекательные модели службы в вооруженных силах.

Что касается нынешней нехватки персонала, то политикам стоит быть поосторожнее и не завышать требования, предъявляемые к военнослужащим. Мы замечательно обучаем солдат ВСУ, все активнее реализуем задачи по обеспечению обороны как на национальном уровне, так и в рамках НАТО, и одновременно с этим выполняем несколько миссий за рубежом. Из-за нехватки личного состава эти задачи оттягивают на себя много сил, и иногда это катастрофическим образом отражается на ситуации внутри страны. В этих условиях военнослужащие бундесвера действительно великолепно справляются со своей работой.

— Осведомлено ли об этой ситуации политическое руководство страны и понимает ли оно ее масштаб в том, что касается личного состава, вооружений и финансов?

— Скажу так: надеюсь, что, по крайней мере, лидеры партий восприняли мое послание – в прямом смысле этого слова. Я пока не уверен, что до партий в целом дошла серьезность и масштаб разрыва между угрозой и ситуацией с оперативной готовностью [нашей армии]. На мой взгляд, 2025 – это своего рода поворотный год.

На территории Европы идет конфликт, в котором поражение Украины или заключение вынужденного мира под давлением будет иметь негативные последствия для всех обитателей континента. Налицо угроза для самого НАТО: уже сегодня альянс подвергается гибридным атакам со стороны России. Мы становимся свидетелями повсеместной растущей дезинтеграции международного порядка. Когда, если не сегодня, защита мира и свободы должна занять первое место в политической повестке дня?