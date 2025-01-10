В главных натовских военных учениях года примут участие около 10 тыс. военнослужащих - штаб командования

Экипаж американского танка Abrams на учениях НАТО Steadfast Defender 2024 в Корженево, на севере Польши.

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Штаб верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе обнародовал в четверг подробности проведения в январе и феврале военных учений Steadfast Dart 2025 (STDT25).

В распространенном в расположенном в Бельгии штабом пресс-релизе эти учения названы крупнейшими в 2025 году. Отмечается также, что они "станут первыми крупномасштабными учениями по развертыванию сил реагирования НАТО (ARF), проводимыми в различных географических точках в зоне ответственности главнокомандующего Объединенными вооруженными силами".

Объявлено, что в учениях примут участие около 10 тыс. солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев из 9 государств-членов НАТО. Целью учений Steadfast Dart 2025 названа проверка "возможности и процедуры развертывания, а также оперативной совместимости между странами, предоставляющими войска и принимающими их".

В документе указывается, что "учения STDT25 продемонстрируют способность альянса быстро развертывать силы для укрепления средств НАТО, расположенных вдоль восточного фланга". Сценарий будет имитировать возникновение "конфликта с почти равным противником".

По замыслу натовского штаба, это должно показать, что ARF способны к "сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях".

По утверждению военного командования альянса, учения "носят оборонительный характер, являются прозрачными, соразмерными и проводятся в полном соответствии с нашими международными обязательствами".