«Дейтрон» — «криогенная» ракета-носитель советской эпохи

Энергия-М

Как известно, советские инженеры создали две мощнейшие ракеты-носители «Н-1» и «Энергия», у силовых установок которых в качестве окислителя применялся жидкий кислород. Но в области ракет с криогенными двигателями СССР начал работать с запозданием, хотя связка из жидкого водорода и кислорода была на тот момент наиболее эффективна.

Причем дело было не в том, что советские специалисты не придавали серьезного внимания криогенным технологиям — еще с конца 1950-х годов сразу в нескольких конструкторских бюро начали весьма активно заниматься установками этого типа, но все эти разработки подразумевали использование криогенного вида топлива лишь в верхних ступенях носителей. При этом в СССР считалось, что применение жидкого водорода в ракетных двигателях является весьма проблемным вопросом, так как для него требуется поддерживать низкую температуру -253°C, и имеется масса других, достаточно сложных, технологических проблем. К примеру, он способен легко просачиваться через различные уплотнители, да и занимает немалые объемы на борту ракеты. Все это в совокупности определило тот факт, что советские инженеры больше внимания в ракетах-носителях, вернее в их первых ступенях, уделяли менее эффективному керосину, а не жидкому водороду. Но в рамках программы «Энергия-Буран» в 70-х годах в этом направлении произошли серьезные сдвиги. Если точнее, «Энергия» с двигателями первой ступени модели РД-0120 (жидкий водород и жидкий кислород), разработанными специалистами «Конструкторского Бюро Химавтоматики» (КБХА), стал по факту первым отечественным носителем с криогенными силовыми установками. Причем по спецификациям РД-0120 был весьма схож с американским RS-25, применяемым для запуска «Шаттлов».

Двигатель РД-0120

В итоге «Энергия» стала мощнейшей ракетой-носителем, способной выводить на низкую околоземную орбиту свыше 100 тонн полезного груза, а также позволяющей запускать космические корабли класса «Буран». Свое время она явно опередила, так как была слишком мощной для основных космических задач того времени. На фоне этого в конце 1980-х годов от советских специалистов был получен ряд перспективных разработок менее мощных ракет с широким применением технологий, созданных в ходе выполнения программы «Энергия». В 1989 году ЦСКБ «Прогресс», которое отвечало за внедрение двигателей РД-0120 в ракеты-носители «Энергия», предложило свой проект под названием «Дейтрон» — полностью криогенного носителя, обеспечивающего вывод на орбиту до 40 тонн полезного груза. Как считается, название «Дейтрон» эта ракета получила в связи с тем, что ее реальная грузоподъемность в два раза превышала этот показатель у легендарного «Протона». Ведь ядро атома дейтерия вдвое тяжелее протона, а проектируемый носитель как раз имел полезную нагрузку примерно в два раза больше, чем у «Протона».

Советская ракета-носитель «Дейтрон»

«Дейтрон» планировалось применять для отправки на орбиту спутников тяжелого класса, а также автоматических межпланетных станций для исследования других планет. Стоит отметить, что специалистами ЦСКБ было предложено сразу несколько вариантов «Дейтрона», из которых на обсуждение был вынесен вариант со стартовой массой немногим более 510 тонн и размерами 58 х 7,7 метра. Первую ступень этой ракеты собирались оснащать четырьмя двигателями РД-0120, а для ее отделения подразумевалось 4 или 6 малых твердотопливных установок. На «Прогрессе» подсчитали, что смогут ежегодно строить от 6 до 10 «Дейтронов», а один запуск такого ракеты-носителя обходился бы в 12 млн рублей. Однако в судьбу «Дейтронов» вмешалась политика, и в его конструкцию были включены ускорители, аналогичные двигателям «Энергии», но на базе похожих устройств носителя «Зенит», которые выпускались за пределами России. Это и погубило «Дейтроны». Переработанный таким образом «Дейтрон» получил маркировку «Дейтрон-21» и фактически представлял собой «Энергию-М» образца 1991 года. То есть это был несколько уменьшенный вариант «Энергии», не переживший 1990-е годы, изначально носивший имя 217 ГК «Нейтрон» и имевший такую же грузоподъемность порядка 40 тонн.

Энергия-М

Все в том же 1991 году «Дейтрон» переименовали в «Энергию-МТ» и снизили грузоподъемность до 30 тонн, но она, также как и «Энергия-М», была забыта и заброшена. С большой долей вероятности, «Дейтрон» мог бы стать первой криогенной ракетой-носителем тяжелого класса в истории, но спустя 15 лет первенство в этом классе заняла американская «Delta IV Heavy», которую скоро сменит «Vulcan» с разгонным блоком «Centaur».

Макс Антонов