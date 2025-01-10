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Военное обозрение

Зеленский: «Курская операция – это одна из самых больших побед всей войны»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал высшую оценку украинскому вторжению на приграничную территорию России. При этом он утверждает, что очень сильно постарается добиться завершения вооруженного конфликта уже в этом году с достойным для Киева результатом.

Такое заявление сделал политик сразу после прибытия на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, где пройдет встреча контактной группы по Украине.

Курская операция – это одна из самых больших побед всей войны

- сказал Зеленский.

Вероятно, оптимизма ему добавило известие о выделение Вашингтоном военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Предполагается, что в пакет войдут зенитные и авиационные ракеты, оснащение для истребителей F-16, а также многое другое. Конечно, это очень серьезное подспорье, но переломить ситуацию на фронтах оно не способно. Это признают даже западные союзники киевского режима.

Других поводов для радости у Зеленского, наверное, нет. Тем более, что после скорой смены администрации Белого Дома Киев может остаться без американской военной и финансовой поддержки.

К тому же в Курской области сейчас успешно идет российское наступление, в ходе которого ВС России очищают свою территорию от захватчиков. Ему предшествовала неудачная попытка украинского контрнаступления. Предприняв такую авантюру, ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике. При этом много украинских военных попало в плен к россиянам.

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Германия
Россия
США
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Компании
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