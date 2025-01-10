Власти Израиля предлагают разделить Сирию на кантоны - СМИ

Боевик антиасадовской вооружённой оппозиции в Дамаске с бюстом Хафеза Асада, 08.12.2024.

Иерусалим. 9 января. ИНТЕРФАКС - Израильские власти обсуждают проведение международной конференции, на которой, в частности, может рассматриваться план по изменению административно-территориального деления Сирии, сообщает в четверг издание "Исраэль хайом".

По данным газеты, министр обороны Израиля Исраэль Кац провел встречу с другими министрами, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. В ходе заседания министр энергетики Эли Коэн предложил провести международную конференцию, сфокусированную на проблемах в стране.

В частности, Коэн предложил обсудить в ходе конференции инициативу по разделению Сирии на кантоны для обеспечения безопасности проживающих в стране этнических групп, таких как друзы и курды.

Коэн отметил, что при этом для израильской стороны основной задачей является обеспечение безопасности северной границы Израиля, а также активных мер защиты от угроз, исходящих от повстанческих организаций.

По мнению израильских официальных лиц, конференция может помочь достичь стабильности в Сирии, что, в свою очередь, позволит Израилю вывести оттуда своих военных.

При этом издание отмечает, что на данный момент власти страны считают такой сценарий маловероятным.

В настоящее время Сирия делится на 14 провинций.