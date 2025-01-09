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Интерфакс-АВН

Шведские корабли поучаствуют в защите критически важной инфраструктуры в Балтийском море - СМИ

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Военнослужащий ВМС Швеции
Военнослужащий ВМС Швеции.
Источник изображения: Минобороны Швеции

Хельсинки. 8 января. ИНТЕРФАКС - Шведские корабли примут участие в операции по защите критически важной инфраструктуры в Балтийском море, сообщил в среду портал телерадиовещания Yle со ссылкой на шведский сайт SVT.

"В настоящее время среди союзников ведется работа над тем, какие ресурсы могут быть задействованы", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон (Pal Jonson).

По его словам, в штаб-квартире НАТО в Брюнссуме (Нидерланды) в настоящее время идет процесс формирования сил, в ходе которого страны Балтийского моря регистрируют подразделения, которые могут участвовать в военно-морской операции.

Швеция направит несколько военных кораблей, в том числе, речь идет о корветах, для участия в операции по охране подводной инфраструктуры, которая, как ожидается, продлится несколько месяцев.

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Страны
Нидерланды
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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