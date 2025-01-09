Пентагон получил финальную партию модернизированных ядерных авиабомб B61 - NNSA

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США в декабре получило финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Общее количество этих авиабомб с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

По данным Федерации американских ученых, Соединенные Штаты в скором времени начнут размещение B61-12 на авиабазах союзников по НАТО в Европе.

По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находятся в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

При этом их основной арсенал находится на континентальной части США.

По сообщению NNSA, Соединенные Штаты приступают к модернизации авиабомб B61 в версии B61-13, которая является "более мощной версией B61-12, предоставляющая президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей". Ее мощность достигает 360 килотонн. Работы по модификации арсенала этих авиабомб продолжатся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж в текущем году.