Войти
ТАСС

Politico: ведущий координатор поставок оружия США Украине ушла в отставку

245
0
0
Лора Купер
Лора Купер.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Лора Купер займется преподаванием в Университете нацобороны США, уточнило издание

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер подала в отставку и займется преподаванием в Университете национальной обороны США (National Defence University). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Купер сыграла ключевую роль в координации поставок оружия для Киева с 2022 года. Она также была в хороших отношениях с представителями украинских властей.

Занимавшая пост гражданского сотрудника Пентагона чиновница проработала в ведомстве более 20 лет. Источники газеты связывают ее уход с будущим вступлением в должность президента США Дональда Трампа и пересмотром новым главой Белого дома украинской политики своего предшественника Джо Байдена. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 06:00
  • 6880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 03:51
  • 1
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 01:47
  • 1
NASA может обратиться к частным компаниям для доставки образцов грунта с Марса
  • 09.01 01:33
  • 1
Главные внешнеполитические вызовы, с которыми в 2025 году столкнется Трамп (Foreign Policy, США)
  • 08.01 22:39
  • 4
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 08.01 22:34
  • 46
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 22:10
  • 0
О приоритетах - и не только применительно к СВОйне.
  • 08.01 19:20
  • 0
О готовности к "большой континентальной войне"
  • 08.01 15:28
  • 4
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го