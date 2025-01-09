Politico: ведущий координатор поставок оружия США Украине ушла в отставку

Лора Купер займется преподаванием в Университете нацобороны США, уточнило издание

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер подала в отставку и займется преподаванием в Университете национальной обороны США (National Defence University). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Купер сыграла ключевую роль в координации поставок оружия для Киева с 2022 года. Она также была в хороших отношениях с представителями украинских властей.

Занимавшая пост гражданского сотрудника Пентагона чиновница проработала в ведомстве более 20 лет. Источники газеты связывают ее уход с будущим вступлением в должность президента США Дональда Трампа и пересмотром новым главой Белого дома украинской политики своего предшественника Джо Байдена.