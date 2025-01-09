MWM: Британия не защищена от ударов баллистических ракет

В Британии глубоко обеспокоены: стране нечем защититься от российских ракет, пишет MWM. Особую тревогу там вызвал пуск "Орешника". А о чем британцы думали раньше, когда лоббировали удары западными ракетами вглубь России и отправляли спецназ на Украину?

Независимая группа, выполняющая заказанный правительством стратегический обзор британской обороны, осталась “глубоко обеспокоена” уязвимостью страны к ударам баллистических ракет, сообщили военные источники газете The Times. Источники отметили, что состояние противоракетной обороны было признано крайне неудовлетворительным, причем настолько, что другие члены НАТО выразили “разочарование” и подчеркнули, что оно представляет риск для альянса как такового. В документе подчеркивается “усугубляющийся риск для Великобритании и ее военных средств за рубежом, поскольку Китай, Россия и Иран стремительно разрабатывают баллистические ракеты, способные пересекать континенты со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука”. Кроме того, высокопоставленные военные источники добавили, что в ближайшие 15 лет ситуация лишь ухудшится. Они также подчеркнули уязвимость к ударам баллистических ракет военных кораблей Королевского флота — включая те, что принимают участие в операциях под началом США против йеменской коалиции хуситов “Ансурулла”.

Великобритании грозит усугубление экономического кризиса, и предполагается, что новое лейбористское правительство продолжит сокращать вооруженные силы. Лондон и так уже осуществляет значительные инвестиции в коллективные интересы безопасности западного блока в конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке. Это вызывает принципиальные вопросы о жизнеспособности крупных вложений в дорогостоящие средства противоракетной обороны. Хотя предполагается, что небольшой флот Великобритании из шести эсминцев класса “Тип 45” сохранит скромные возможности противоракетной обороны, они не выстоят против более дальних или более сложных атак. Надежность и уровень готовности кораблей катастрофически низки, причем последний показатель нередко составляет всего 17–34%.

Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода. Вскоре после этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что демонстрация возможностей заставила британское правительство пересмотреть подход к дальним ударам по российскому тылу. “Не то чтобы [представители Лондона] испугались, но в общем-то поняли, что на сцене появляется совершенно новый фактор — это раз. Второе — то, что мы ответили на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadow в глубине территории России. Это тоже очевидно. Такое ощущение, что немножко здесь осторожней стали относиться к этой теме, более взвешенно. И, собственно, внимательно следят за происходящим, — заявил он. — В экспертном сообществе велась серьезная проработка, без сомнения, способностей, возможностей “Орешника”, его развертывания на территории Белоруссии, из которой каждая точка в Европе, так сказать, достижима”. Развертывание в России новых баллистических ракет средней дальности вкупе с неподтвержденным приобретением северокорейских ракет “Полярная звезда — 2” с дальностью 2 500 км также помещает Лондон в пределы досягаемости.

Великобритания сыграла ведущую роль в “обработке” Вашингтона и продавила эскалацию совместных ударов с территории Украины по России, в том числе британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Эти удары носили ограниченный характер и не превысили российский порог для задействования средств межконтинентального ядерного сдерживания. Однако “Орешник” предоставляет собой подходящее средство для нанесения соразмерных ударов по целям в Великобритании и других европейских государствах, причастных к атакам с территории Украины.

Ранее Великобритания заняла ведущую роль среди членов НАТО в борьбе с российскими войсками на украинском поле боя. В частности, британский замначальника штаба обороны генерал-лейтенант Королевской морской пехоты Роберт Магован в декабре 2022 года подтвердил, что сотни морских пехотинцев проводили операции высокого риска на украинском театре военных действий с апреля того года. Он подчеркнул, что они проводились “в чрезвычайно острой обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска”. Впоследствии это же подтвердили “слитые” документы Пентагона.

В декабре 2023 года польский журналист Збигнев Парафьянович рассказал, что чиновники его страны предоставили ему подробную информацию об операциях британских войск. При этом один из них сообщил следующее: “Это было на этапе, когда русские всё еще стояли в Буче и весь маршрут был в серой зоне. Можно было наткнуться на русских. Мы проехали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что дальше мы едем на свой страх и риск... Ну, и кого, спрашивается, мы встретили дальше? Украинских солдат и... британских спецназовцев. В форме. И с оружием”. Британские войска также ездили по сельской местности с радарами, отслеживая работу артиллерии, чтобы лучше изучить ход конфликта и присмотреться к операциям российских войск.