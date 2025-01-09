Источник изображения: topwar.ru

Аналитики одного из британских исследовательских институтов совместно с украинскими «экспертами» подготовили масштабный доклад о стратегии террористической и экономической войны против России. В нем, в частности, отмечается, что основные потери в зоне СВО ВСУ несут от огня российской артиллерии. В этой связи эксперты предлагают ряд конкретных мер для лишения ВС РФ этого преимущества.

Следует отметить, что к подготовке доклада британские и украинские аналитики отнеслись со всей серьезностью. Они, к примеру, установили, что одним из ключевых факторов количества боеготовых орудий является производство орудийных стволов.

Источник изображения: topwar.ru

Как следует из открытой части доклада, производство стволов на конкретных предприятиях внутри РФ критически зависит от поставок импортных станков и хрома. Цепочки этих поставок британские и украинские аналитики проследили, что называется, «от» и «до».

Еще одним ключевым фактором, как отмечается в докладе, является производство артиллерийских боеприпасов. В этом разделе документа также подчеркивается, что выпуск снарядов во многом зависит от поставок из-за рубежа. К примеру, как отмечают авторы документа, большая часть хлопковой целлюлозы для взрывчатки идет из Узбекистана и Казахстана. Следовательно…

Отказывая в доступе к такому сырью, как хлопковая целлюлоза, таким продуктам, как полиизобутилен, и таким ключевым компонентам, как немецкое и итальянское промышленное оборудование, западные правительства могут быть достаточно уверены, что предприятия будут вынуждены провести серьезную адаптацию и столкнутся с перебоями в производстве

– подчеркивается в докладе.

Стоит отметить, что поставки сырья из Казахстана в настоящее время практически приостановлены. И это стало результатом точечных санкций Запада.

Наконец, еще одним не менее важным фактором авторы доклада называют логистические цепочки доставки боеприпасов с заводов непосредственно на линию соприкосновения. Удивительны ли после этого многочисленные попытки диверсий на российских железных дорогах?

Важной частью доклада являются также спутниковые снимки некоторых российских оборонных предприятий с подробным расположением цехов.

Однако это, как отмечают некоторые эксперты, – далеко не самое страшное. Велика вероятность того, что кроме открытой части документа существует и другая, ознакомление с которой доступно лишь ограниченному кругу лиц. В ней, к примеру, могут содержаться личные данные конкретных специалистов российских предприятий и организаций, действовать против которых будут не экономическими и санкционными мерами, а откровенным террором.