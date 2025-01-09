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Военное обозрение

За первую неделю 2025 года ВСУ потеряли около 13 тысяч боевиков и 46 танков – Минобороны

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Источник изображения: topwar.ru

Потери украинской армии за первую неделю этого года составили почти 13 тысяч человек личного состава и 46 танков. Это следует из данных Минобороны РФ. Как поясняют в военном ведомстве, около десяти тысяч боевиков ВСУ потеряли в зоне проведения специальной военной операции, еще три тысячи человек – в Курской области.

17 танков, в том числе пять немецкого производства, украинские военные потеряли в зоне СВО, а в приграничном регионе РФ и на прилегающих территориях были уничтожены 29 боевых машин

– следует из сводок Минобороны РФ.

Напомним, 6 января этого года российское военное ведомство официально сообщило об освобождении города Курахово в ДНР. В Минобороны подчеркнули, что сопротивление здесь оказывали 25 батальонов ВСУ общей численностью 15 тысяч человек.

Добавим, что два дня назад боевики киевского режима предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области, в которой было задействовано большое количество личного состава и бронетехники.

Российские военные отразили все накаты противника, а затем перешли в контрнаступление и в настоящее время находятся всего в двух километрах от города Суджа, который на сегодняшний день является единственным крупным населенным пунктом Курской области, который контролируют боевики киевского режима.

По оценкам Минобороны РФ, с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 49830 военнослужащих, 293 танка, 217 боевых машин пехоты и 159 бронетранспортеров.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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