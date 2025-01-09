Войти
Военное обозрение

«Контракты аннулировать, оружие вернуть»: Алиев потребовал прекратить вооружение Армении, назвав Ереван угрозой безопасности Южному Кавказу

270
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Ереване должны понять, что Азербайджан не является для Армении источником опасности. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, вооружение Армении приведет только к новой напряженности.

Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Армения фактически является источником угрозы для региона

– сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Он добавил, что Баку хочет мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и Ереван не должен мешать.

Армения не должна действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше

– подчеркнул президент Азербайджана.

Источник изображения: topwar.ru

Комментируя военное сотрудничество Армении со странами Запада, Ильхам Алиев заявил, что оно должно быть немедленно прекращено, а все уже заключенные соглашения о поставках оружия Армении следует аннулировать.

Франция и другие страны, поставляющие оружие Армении, должны аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие

– заявил Алиев.

По его мнению, выдвинутые Баку условия являются абсолютно нормальными, и Ереван должен их принять.

В них нет ничего экстраординарного. Упразднение Минской группы, изменение конституции Армении – без этого мирный договор невозможен

– считает президент Азербайджана.

Ильхам Алиев оговорился, впрочем, что, если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и Азербайджану.

Напомним, Армения начала активное военное сотрудничество со странами Запада после поражения в краткосрочном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку перешел Нагорный Карабах. Ереван, к слову, обвинил в этом фиаско Москву и фактически отказался от дальнейшего сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 06:00
  • 6880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 03:51
  • 1
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 01:47
  • 1
NASA может обратиться к частным компаниям для доставки образцов грунта с Марса
  • 09.01 01:33
  • 1
Главные внешнеполитические вызовы, с которыми в 2025 году столкнется Трамп (Foreign Policy, США)
  • 08.01 22:39
  • 4
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 08.01 22:34
  • 46
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 22:10
  • 0
О приоритетах - и не только применительно к СВОйне.
  • 08.01 19:20
  • 0
О готовности к "большой континентальной войне"
  • 08.01 15:28
  • 4
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го