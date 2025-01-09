«Контракты аннулировать, оружие вернуть»: Алиев потребовал прекратить вооружение Армении, назвав Ереван угрозой безопасности Южному Кавказу

Источник изображения: topwar.ru
В Ереване должны понять, что Азербайджан не является для Армении источником опасности. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, вооружение Армении приведет только к новой напряженности.
– сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
Он добавил, что Баку хочет мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и Ереван не должен мешать.
– подчеркнул президент Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru
Комментируя военное сотрудничество Армении со странами Запада, Ильхам Алиев заявил, что оно должно быть немедленно прекращено, а все уже заключенные соглашения о поставках оружия Армении следует аннулировать.
– заявил Алиев.
По его мнению, выдвинутые Баку условия являются абсолютно нормальными, и Ереван должен их принять.
– считает президент Азербайджана.
Ильхам Алиев оговорился, впрочем, что, если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и Азербайджану.
Напомним, Армения начала активное военное сотрудничество со странами Запада после поражения в краткосрочном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку перешел Нагорный Карабах. Ереван, к слову, обвинил в этом фиаско Москву и фактически отказался от дальнейшего сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.