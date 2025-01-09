«Контракты аннулировать, оружие вернуть»: Алиев потребовал прекратить вооружение Армении, назвав Ереван угрозой безопасности Южному Кавказу

Источник изображения: topwar.ru

В Ереване должны понять, что Азербайджан не является для Армении источником опасности. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, вооружение Армении приведет только к новой напряженности.

Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Армения фактически является источником угрозы для региона

– сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Он добавил, что Баку хочет мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и Ереван не должен мешать.

Армения не должна действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше

– подчеркнул президент Азербайджана.

Источник изображения: topwar.ru

Комментируя военное сотрудничество Армении со странами Запада, Ильхам Алиев заявил, что оно должно быть немедленно прекращено, а все уже заключенные соглашения о поставках оружия Армении следует аннулировать.

Франция и другие страны, поставляющие оружие Армении, должны аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие

– заявил Алиев.

По его мнению, выдвинутые Баку условия являются абсолютно нормальными, и Ереван должен их принять.

В них нет ничего экстраординарного. Упразднение Минской группы, изменение конституции Армении – без этого мирный договор невозможен

– считает президент Азербайджана.

Ильхам Алиев оговорился, впрочем, что, если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и Азербайджану.

Напомним, Армения начала активное военное сотрудничество со странами Запада после поражения в краткосрочном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку перешел Нагорный Карабах. Ереван, к слову, обвинил в этом фиаско Москву и фактически отказался от дальнейшего сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.