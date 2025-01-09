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Военное обозрение

Кандидат в премьеры Канады - в ответ на намерения Трампа: Я готов сражаться за Канаду, она никогда не станет 51 штатом США

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжается обмен «любезностями» между избранным президентом США Дональдом Трампом и официальными (равно как и бывшими официальными) лицами Канады и Дании. Камнем преткновения является «государственная принадлежность» Канады и Гренландии.

Трамп в соцсети опубликовал карту, на которой Канаду окрасил в цвета флага США с подписью: «О, Канада!» Ранее Трамп заявил, что большинство канадцев «хотят, чтобы Канада стала частью Соединённых Штатов Америки».

Источник изображения: topwar.ru

На эти заявления Трампа ответил Джастин Трюдо, который на днях под овации канадцев ушёл в отставку с поста премьера Канады. По словам Трюдо «Канада не станет (литературный вариант термина, использованного экс-премьером) частью США»:

Работающие люди и общины в обеих странах выигрывают от сложившегося партнёрства, от того, что Канада и США – крупные партнёры в сфере как торговли, так и безопасности.

Комментарий от кандидата в премьеры Канады Пьера Пуальевра:

Канада никогда не станет 51-м американским штатом. Точка! (…) Я готов сражаться за Канаду. Это великая и независимая страна.

В Дании свои переживания по поводу слов Трампа. Местный премьер Метте Фредериксен, комментируя заявления 47-го президента США о намерениях купить Гренландию, заявила, что «Гренландия не продаётся». При этом Фредериксен добавила, что не хотела бы, чтобы США объявили Копенгагену торговую войну.

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Страны
Дания
Канада
США
Персоны
Трамп Дональд
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