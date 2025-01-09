Пентагон: контактная группа по Украине обсудит в Рамштайне возможность непрерывной поставки оружия Киеву (версия 2)

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - На очередном заседании так называемой контактной группы по Украине в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин, отбывающий в Германию в среду, намерен обсудить вопросы долгосрочной и непрерывной помощи Украине, сообщил Пентагон.

"На встрече основное внимание будет уделено необходимости обеспечения непрерывной поставки (Киеву - ИФ) ключевых возможностей, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также усилиям по укреплению оборонно-промышленной базы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Остин встретится с участниками группы, "чтобы обсудить непосредственные потребности Украины на поле боя, долгосрочные потребности в обороне и важную координацию, осуществляемую в рамках коалиции в соответствии с возможностями".

Как завил журналистам один из представителей администрации, участники заседания "должны будут одобрить дорожные карты, в которых будут изложены потребности и цели Украины в области ВВС, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года".

В ответ на вопрос о том, "есть ли опасения относительно судьбы контактной группы после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа", чиновник заявил: "Я не могу говорить о решении новой администрации относительно ее роли в группе, но я совершенно уверен в европейской приверженности, способностях, опыте и исключительной вере в миссию, уверен, что эти коалиция по возможностям продолжит свою работу так или иначе".