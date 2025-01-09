Украина рискует проиграть на поле боя. Но навязанная Трампом невыгодная сделка еще хуже (The Washington Post, США)

WP: Украина и США не должны соглашаться на невыгодную сделку с Россией

Киев не должен стремиться к урегулированию конфликта, пишет WP. Невыгодная сделка на условиях России озлобит украинцев и подведет их западных покровителей. Правда, авторы не уточняют, а что же тогда остается Украине, кроме сокрушительного поражения.

Если окончательное урегулирование расчленит Украину и вознаградит Путина, это лишь подорвет авторитет США.

К концу третьего года кровопролития российская спецоперация на Украине приближается к переломному моменту. Украина теряет территорию, войска и время. Следующие несколько недель определят, выстоит ли Украина как суверенное государство в пределах своих прежних (или хотя бы сопоставимых с ними) границ с полными гарантиями безопасности для граждан или же российская территориальная экспансия будет вознаграждена, а президент России Владимир Путин осмелеет еще больше.

Формат урегулирования конфликта будет иметь последствия далеко за пределами Украины. Это опровергает мнение, бытующее в том числе в кругах американских изоляционистов, что это сугубо проблема Европы. На карту поставлен авторитет США и НАТО, которые незамедлительно пришли на выручку Украине после начала спецоперации и пообещали продолжать поддерживать ее “столько, сколько потребуется”, чтобы отразить российскую агрессию.

Украина не входит в НАТО, поэтому обещание не скреплено договорами и гарантиями, а всецело зависит от политической воли Вашингтона и европейских столиц. Отступление покажет, что США и их союзникам не хватает выдержки и что их обещания имеют свой “срок годности” и действуют лишь до следующих выборов. Как воспримет такой посыл Китай, чей президент-автократ Си Цзиньпин замышляет военный захват самоуправляемого демократического острова Тайвань?

Доселе украинцы доблестно сопротивлялись попыткам Путина включить их страну в состав возрожденной Российской империи. Они выстояли, несмотря на жесткие ограничения из-за нерешительности администрации Байдена, которая долго колебалась по поводу того, какие передовые системы вооружения отправить Украине и как разрешить их применять. В итоге Киев получил передовые истребители, современные западные танки и ракеты большой дальности. Но основная часть вооружений поступила после совершенно неоправданной задержки на несколько месяцев, и это дало России время закрепить успехи на поле боя.

В результате российские войска упорно продвигаются по Донбассу, захватывая территорию невиданными темпами. Россия контролирует порядка 20% территории Украины и каждый день продвигается всё дальше на запад, особенно в районе Красноармейска (Покровска) и Курахова. Украинские солдаты, в августе оккупировавшие приграничье Курской области в ходе внезапного наступления, также уже сдали около 40% захваченных земель. Более того, они рискуют оказаться в окружении, поскольку российские войска при поддержке северокорейского контингента продвигаются вперед (информация о присутствии северокорейских войск не подтверждается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

Украина теряет войска, причем непозволительно быстро. Оценка потерь в 400 000 убитыми и ранеными кажется сильно заниженной. Тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта. Украина начала призывать мужчин в возрасте 25 лет и старше лишь в прошлом году; прежде под ружье становились лишь граждане по достижении 27 лет. Некоторые, в том числе американские законодатели, требуют, чтобы Украина начала призывать мужчин сразу же по достижении совершеннолетия, однако президент Владимир Зеленский пока сопротивляется, стремясь уберечь молодое поколение от уничтожения, а также из-за нехватки оружия и техники для новых войск.

Однако ценнейший ресурс, который теряет Украина, — это время.

Избранный президент Дональд Трамп вступает в должность 20 января. Он пообещал закончить конфликт как можно быстрее, хотя и не сообщил на этот счет никаких подробностей. Трамп вообще делал весьма противоречивые заявления, в частности пообещал, что урежет помощь Украине, но не бросит Киев. Его команда предлагала прекратить огонь по нынешней линии фронта, отправить европейский миротворческий контингент для обеспечения перемирия и заморозить членство Украины в НАТО на 20 лет. Однако 29 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров категорически отверг эти идеи.

Еще одно временнóе ограничение для Украины — зреющая в Европе усталость и стремление как можно скорее остановить конфликт, пожирающий скудные арсеналы. Европейцы постепенно приходят к тому, что переговоры на основе формулы “земля в обмен на мир” — лучший способ урегулировать конфликт, если американская помощь иссякнет. Германию, одну из самых стойких защитниц Украины, охватила политическая неопределенность, а канцлеру Олафу Шольцу в феврале предстоит сложная предвыборная кампания. Кроме того, набирают силу крайне правые партии, зачастую более сговорчивые и готовые к компромиссу с Москвой.

Украина вряд ли переживет еще один год этого разрушительного конфликта. Но погоня за дипломатическим урегулированием может привести к пагубному результату, который лишь вознаградит Путина, закрепит за ним территории и гарантирует, что он начнет новый натиск, как только у него появится шанс пополнить свой истощенный арсенал. Невыгодное урегулирование также озлобит украинцев, чьи дома, школы и заводы разрушены, а друзья и близкие убиты. И основной гнев выльется на западных покровителей, которые их предали. Америка и Украина не могут проиграть, и пагубное соглашение недопустимо.

Редакционная статья. Члены редакционной коллегии: редактор колонки “Мнение” Дэвид Шипли, его заместители Чарльз Лейн и Стивен Стромберг, а также авторы Мэри Дуэнвальд, Джеймс Хохманн, Эдуардо Портер и Кит Ричбург.