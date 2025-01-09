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На Украине принялись обсуждать сегодняшние заявления Дональда Трампа, которые касаются украинского конфликта и влияния Джо Байдена на этот конфликт. Трамп заявил о том, что вина за конфликт, по сути, лежит на Байдене, так как он не сделал ничего, чтобы конфликт предотвратить.

Гнев среди украинских «турбопатриотов» вызвало заявление избранного президента США относительно того, что он понимает опасения России по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

По словам Трампа, именно перспектива вступления Украины в НАТО, которая подпитывалась администрацией Байдена, и спровоцировала войну.

Трамп:

Проблема эта обозначалась много-много лет. Причём задолго до того, как президентом России стал Путин. И задолго до того, как Путин заявил о невозможности вовлечения Украины в НАТО. Это было как будто высечено на камне. И это понималось всеми. Но Байден сказал «нет». И представляете, у России появляется (НАТО) у порога. И в целом я могу понять Россию и их отношение ко всему этому.

47-й президент США указал на то, что дальше «было совершено много ошибок». Трамп добавил, что он всегда говорил: война может обостриться до такого состояния, которое будет ещё хуже, чем есть сейчас.

На Украине Трампа тут же записали в «украиноненавистники», заявив, что в своём интервью тот фактически дал понять, что при нём Украина не получит приглашения на вступление в Североатлантический блок. Негатив в отношении Трампа изливают и официальные лица в Киеве, включая членов украинского парламента.